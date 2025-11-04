Mañueco clausura Junta Directiva del PP de Soria

Martes, 04 Noviembre 2025 16:01

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausurará mañana miércoles la Junta Directiva Provincial del PP de Soria, junto al presidente provincial del partido, Benito Serrano.

La cita es, a partir de las 18:00 horas, en “Casa Manolo”, en el Alto de la Dehesa, en Soria.

Mañueco presentó a finales de octubre en Valladolid la nueva hoja de ruta política con un objetivo ambicioso: convertir a la Comunidad en una de las tres mejores de España en calidad de vida, empleo y servicios públicos.

Bajo el lema “aquí, menos ruido y más nueces”, Mañueco reivindicó una manera distinta de hacer política: “creemos en el trabajo sereno, en el esfuerzo diario, en el resultado que se ve y que se mide”.

“Nosotros no hemos venido a hablar más fuerte, sino a hablar más claro”, afirmó el presidente popular, que contrapuso el estilo de su partido al “ruido vacío de gestos sin fondo y de titulares que duran un minuto y no cambian nada”.

El proyecto presentado por Mañueco parte de una visión de gobierno basada en eficacia, transparencia y ambición colectiva.

“Queremos que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades de España para vivir, no por vanidad, sino por justicia: porque lo merecen nuestros jóvenes, nuestras familias y quienes cada día levantan la persiana de su negocio”, señaló.

Los nuevos presupuestos autonómicos, según subrayó, son el primer paso hacia esa meta, “una expresión concreta de una ambición colectiva” que se traduce en inversión, empleo y mejora de los servicios públicos.

Unos presupuestos que “a pesar de la pinza del PSOE y VOX y de los obstáculos que han puesto” el presidente espera que los diferentes partidos actúen con responsabilidad, sin dejarse llevar por “de intereses partidistas”.

Como novedad, Mañueco anunció la puesta en marcha de un sistema de indicadores públicos, externos y verificables que permitirá a la ciudadanía conocer de forma transparente los avances del Ejecutivo autonómico. Estos datos se presentarán en noviembre, en un ejercicio de rendición de cuentas.

Junto al discurso, el Partido Popular de Castilla y León ha lanzado una campaña creativa y abierta, con un vídeo y una acción exterior en Madrid.

Un autobús rotulado con el lema “Castilla y León entre las tres mejores” recorrerá las calles de la capital.

La iniciativa, planteada con un tono de “pique sano” entre comunidades, busca trasladar el mensaje de que Castilla y León “quiere competir con los mejores” y que el éxito de otras comunidades gobernadas por el Partido Popular “es también un estímulo y un espejo en el que mirarse”

La campaña, que combina humor, cercanía y reivindicación de gestión, pretende reforzar la idea de que el PP de Castilla y León no se define por el ruido político, sino por la seriedad, el trabajo y los resultados medibles.