El Ayuntamiento sigue buscando ubicación para el Kilter board

Martes, 04 Noviembre 2025 16:23

El Ayuntamiento de Soria sigue buscando ubicación para la última propuesta ganadora de los presupuestos participativos: una kilter board.

La concejala Teresa Valdenebro, en la presentación de la nueva convocatoria de los presupuestos participativos, ha reconocido que “se ha retrasado un poco” porque la contratación y el proceso administrativo tiene su complejidad.

En el Kilter board estamos buscando la mejor ubicación. Necesita una instalación grande, en exteriores, y estamos buscando la mejor ubicación para que una inversión de este tipo, que consideramos muy interesante, la podamos sacar la mayor rentabilidad posible con los ciudadanos”, ha señalado.

La Kilter Board es una pared interactiva con presas iluminadas por LED, conectada a una app que te permite escalar miles de bloques creados por escaladores de todo el mundo y crear los tuyos propios.

Este recurso, con el que se puede entrenar fuerza, técnica y resistencia, supone una opción de ocio más para los adolescentes y jóvenes de la ciudad.

Los presupuestos participativos de 2024 conocieron su ganador a finales del año pasado. Las bases contemplan que la ejecución de propuesta, dotada con 100.000 euros, se tiene que realizar de la mano de los presupuestos 2025.

En cuanto a la escultura para reconocer a los donantes de sangre ya está adjudicada su realización al escultor Ricardo González, al ser la idea más votada.

La escultura se ubicará en el parque de Santa Bárbara.