Nueva edición de las jornadas "Únicos’" en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria

Miércoles, 05 Noviembre 2025 07:41

La Junta de Castilla y León organiza este miércoles una nueva edición de las jornadas ‘Únicos’ en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria, en colaboración con la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL).

La jornada contará con la presencia de la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, y el director gerente de FOACAL, Félix Sanz.

Esta iniciativa, consolidada como una de las más innovadoras en el ámbito de la artesanía y la creación artística, tiene como objetivo acercar al alumnado a profesionales de reconocido prestigio, impulsando su espíritu emprendedor y la generación de nuevas oportunidades en el sector.

La edición contará con la participación de la ilustradora Cinta Arribas, con una destacada trayectoria en el ámbito editorial y gráfico, y de la fotógrafa Susana Girón, especializada en proyectos documentales y narrativos.

Ambas presentarán sus trabajos en sendas ponencias durante la mañana y dirigirán talleres prácticos con los estudiantes por la tarde.

El proyecto ‘Únicos’, impulsado por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, vincula directamente a las escuelas de Arte con los profesionales y empresas relacionadas con los oficios artísticos. Desde su creación, ha destacado por promover la creatividad, el emprendimiento y la retención del talento joven en la Comunidad.

Cada edición de las jornadas se desarrolla de forma coordinada entre los equipos directivos de las nueve escuelas de Arte de Castilla y León, generando un espacio de encuentro entre la educación artística y el sector profesional.

En esta ocasión, las actividades se agrupan bajo el título ‘Poiesis’, término griego que significa ‘creación’ o ‘producción’, y que simboliza el proceso artístico entendido como una forma de conocimiento, juego y descubrimiento.

La jornada comenzará a las 9.00 horas con la presentación del programa, seguida de la charla-coloquio de Cinta Arribas, ‘Contar historias que emocionan’.

Tras un breve descanso, a las 10.45 horas intervendrá Susana Girón con la conferencia ‘Historias de lo cotidiano trascendente’.

Por la tarde, de 16.30 a 19.30 horas, ambas artistas impartirán talleres participativos: Cinta Arribas desarrollará ‘Taller de formas. Ilustración editorial’ y Susana Girón ofrecerá ‘Contar historias con fotografías’, antes de la clausura de la sesión.

Tanto las charlas como los talleres estarán abiertos al público en general.

La inscripción, de carácter gratuito, puede realizarse en la conserjería del centro, con prioridad para el alumnado de la escuela.

Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León ha asegurado que reafirma su compromiso con el impulso del talento creativo, la promoción de la artesanía contemporánea y el fortalecimiento del vínculo entre la formación artística y el desarrollo profesional.