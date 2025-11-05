El Banco de Alimentos necesita voluntarios para "Gran Recogida" en Soria

Miércoles, 05 Noviembre 2025 08:21

El Banco de Alimentos de Soria organiza el próximo fin de semana la Gran Recogida. Ha vuelto a pedir colaboración a los sorianos para esta convocatoria solidaria.

Con dos horas de su tiempo libre, los sorianos pueden colaborar el próximo fin de semana en la “Gran Recogida”, que se realizará en los supermercados de Soria y provincia, con el objetivo de recaudar dinero que tendrán su valor en alimentos para seguir atendiendo a 1.300 personas desfavorecidas en la provincia de Soria.

Como en las últimas convocatorias, La Gran Recogida se realizará en forma de donaciones en caja en los supermercados de Soria capital y también este año, como novedad, en los de El Burgo de Osma, Almazán, Ólvega y Ágreda.

El Banco de Alimentos de Soria necesita movilizar alrededor de 200 voluntarios, personas que informarán en las puertas de los supermercados de la convocatoria solidaria.

La Gran Recogida 2025 tendrá lugar el 7 y 8 de noviembre.

En Soria se hará un especial refuerzo con voluntarios presenciales a lo largo de dicho fin de semana (viernes 7 y sábado 8).

https://balso.es/donaciones/

La función de los voluntarios será exclusivamente informativa y para dar visibilidad a la campaña, no se manipularán ni se clasificarán alimentos.

Para cualquier consulta sobre este tema contacta con el Banco de Alimentos de Soria en los teléfonos 679 231 538 (Óscar) / 662 188 444 (Puri), o a través de voluntariado@balso.es.

https://balso.es/voluntarios-gran-recogida-2025/

También se puede colaborar de forma habitual con el Banco de Alimentos, en horario matinal, en sus instalaciones en el polígono industrial Las Casas C/I Parc. 236 – 42005 Soria.

Las necesidades actuales de voluntarios son: