Carnicería Caba 2 reparte boleto ganador, de 6.000 euros en compras, de Eurocentrín

Miércoles, 05 Noviembre 2025 13:09

Comprar en Soria tiene premio de la mano de Eurocentrín, que este miércoles ha desvelado el número ganador. Se ha vendido en carnicería Caba 2, en el centro de Soria.

El número agraciado en el sorteo, realizado este miércoles ante notario en la sede de FOES, ha sido el 00020.

El ganador tiene un plazo de quince días para presentarse con el boleto ganador en la sede de FOES. Si no lo hace, se dará paso al primer suplente, y si tampoco aparece, se llamará al segundo suplente.

La campaña de este año comenzó el 15 de septiembre y finalizó el 2 de noviembre. FECSoria ha repartido entre 109 comercios participantes de Soria -89 de ellos- y provincia 100.000 boletos.

El Eurocentrín, que sortea 6.000 euros en compras, comenzó hace 16 años con el nombre de Euromillón.

El primer suplente es el número 81.720, y el segundo suplente, el 24.839.

Organizado por FECSoria (Federación de Empresarios de Comercios de Soria), con la colaboración de Caja Rural de Soria y el Ayuntamiento de Soria, este sorteo premia a un cliente con 6.000 euros para gastar en un solo día en los 109 negocios que toman parte en la XVI edición de este sorteo.