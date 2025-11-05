Nueva fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Soria

Miércoles, 05 Noviembre 2025 13:24

El Boletín Oficial del Estado de hoy publica el Real Decreto 1015/2025 por el que se nombra a María José Burgos Monge Fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Soria.

La propuesta partió del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, tras la formulación del Fiscal General del Estado y la reunión del Consejo Fiscal, conforme al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y a su Reglamento.

Se deliberó en el Consejo de Ministros de ayer.

El nombramiento figura publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 266, sección II.A), con la firma de S. M. el Rey y del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.