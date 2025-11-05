Representantes de empresas cárnicas líderes de 11 países visitan Copiso

Miércoles, 05 Noviembre 2025 14:27

Un grupo de 25 representantes de compañías cárnicas líderes de 11 países han visitado la fábrica de piensos de Copiso.

Pertenecen a las empresas de Tyson, Mountaire y Buffalo Warren de Estados Unidos; Copacol y C. Vale de Brasil; Pronaca de Ecuador; Haida de China; Atzal/Zalar de Marruecos; Senpilic de Turquía; Cham Trading y Adiko de Corea del Sur; y Adisseo, con delegados de Estados Unidos, China, Francia, Mexico, India, Dubai (Emiratos Árabes) o Brasil.

Vidara, distribuidora de Adisseo España, ha coordinado esta visita.

Los visitantes han conocido el moderno y eficiente proceso de producción y elaboración de piensos de Copiso, y también la actividad y la gestión de la cooperativa, como ejemplo de economía circular en el sector primario.

Esta cuestión ha interesado mucho a los representantes internacionales.

Esta visita se enmarca en la celebración del 50 aniversario de la planta de Metionina que el grupo Adisseo tiene en Burgos, como una actividad complementaria: conocer una fábrica de piensos referente.

Adisseo (con el que trabaja Copiso) es uno de los líderes mundiales del sector de los aditivos para alimentación animal.

El grupo se sirve de sus 10 divisiones de investigación y de sus plantas de producción, ubicadas en Europa, Estados y China, para diseñar, producir y comercializar soluciones de nutrición para una alimentación animal sostenible.

Adisseo, cuenta con más de 2.345 empleados y, gracias a su red mundial de distribución, da servicio a más de 3.900 clientes en más de 110 países.

Es una de las principales filiales de China National BlueStar, líder en la industria química china con 21.000 empleados y un volumen de negocios de 7.500 millones de euros.