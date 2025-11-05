El Centro Nacional de Fotografía organiza en Soria las I Jornadas de Fotografía

Soria se convertirá los próximos 6 y 7 de noviembre en el epicentro de la investigación y el debate en torno a la fotografía, con la celebración de las I Jornadas de Fotografía y el XI Encuentro de Historia de la Fotografía organizados conjuntamente por el Centro Nacional de Fotografía y el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, en colaboración con el Ayuntamiento de Soria y la Junta de Castilla y León.

Esta iniciativa permitirá que investigadores, profesionales del patrimonio, estudiantes y especialistas se junten para reflexionar sobre el papel de la fotografía como herramienta de conocimiento, memoria y cooperación.

Bajo el lema ‘La imagen que conecta. Fotografía para la cooperación y el diálogo’, las jornadas tendrán lugar en el Teatro Palacio de la Audiencia y se desarrollarán a lo largo de dos días.

Estos encuentros inauguran una nueva línea de actuación y colaboración interinstitucional impulsada por el recientemente creado Centro Nacional de Fotografía, con el propósito de consolidar un espacio común de reflexión e intercambio sobre la fotografía y sus múltiples dimensiones culturales, sociales y artísticas.

Soria será el escenario de unas jornadas enfocadas en fomentar el conocimiento, la investigación y la comprensión de la fotografía en toda su diversidad, promoviendo la cooperación entre instituciones, universidades, archivos, museos y centros de documentación.

Asimismo, permitirán sensibilizar al público sobre la fotografía como instrumento de memoria colectiva y reflexión crítica, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El programa de actividades, en el que participarán expertos del sector, incluye ponencias, mesas redondas y sesiones de debate que abordarán la gestión, conservación y difusión del patrimonio fotográfico, así como los nuevos enfoques de investigación y cooperación en este ámbito.

Un fotógrafo por descubrir

Como actividad paralela, se presentará la exposición ‘Casiano Alguacil (1832-1914). Un fotógrafo por descubrir’, organizada por el Archivo Histórico Provincial de Soria junto al Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, y que podrá visitarse desde el 6 de noviembre hasta el próximo mes de febrero.

La muestra, comisariada por Beatriz Sánchez Torija, permitirá redescubrir la obra de este pionero de la fotografía española, cuya trayectoria contribuyó decisivamente a la documentación visual del patrimonio histórico y monumental del siglo XIX.

