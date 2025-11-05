Mañueco pide a PSOE y Vox que actúen con responsabilidad en debate presupuestario

Miércoles, 05 Noviembre 2025 19:51

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado a PSOE y Vox que dejen de actuar como una pinza y de torpedear los presupuestos regionales de 2026 y actúen con responsabilidad en el debate presupuestario.

Mañueco ha presentado esta tarde en Soria, en “Casa Manolo”, en el Alto de la Dehesa, su nueva hoja de ruta política que tiene el objetivo ambicioso de convertir a la Comunidad en una de las tres mejores de España en calidad de vida, empleo y servicios públicos.

En este sentido ha señalado que la Junta se está encontrando enfrente a PSOE y Vox, “juntos y de la mano poniendo palos en las ruedas, poniendo zancadillas al futuro de Soria y de Castilla y León”.

“Dicen estar enfrentados pero siempre acaban unidos atacando al Partido Popular, votando lo mismo y utilizando la misma estrategia, la misma táctica. El PSOE tiene el interés claro de sostener los despropósitos de Sánchez. Y Vox tiene otro interés: seguir atacando al PP. Pero los dos tienen el mismo objetivo: torpedear los presupuestos y el futuro de Soria y de Castilla y León”, ha censurado

Mañueco ha asegurado que el PP tiene que tener las ideas claras y la firmeza para decir que no lo van a conseguir, porque en esta batalla, según ha recalcado, “vamos a obtener nosotros la victoria”.

Además ha pedido a PSOE y Vox que actúen con altura de miras y responsabilidad en el debate presupuestario, que incluye proyectos “muy buenos”, a su juicio, como duplicar el bono nacimiento, incrementar el bono infantil de actividades extraescolares, el nuevo bono de apoyo a los autónomos y los nuevos planes para la agricultura y la ganadería y el incremento de la partida en vivienda.

Mañueco ha asegurado que Soria alcanza en los presupuestos la cifra récord en inversiones de más de 104 millones de euros.





Menos ruido y más nueces

Bajo el lema “aquí, menos ruido y más nueces”, Mañueco ha reivindicado de nuevo en Soria una manera distinta de hacer política, lejos del ruido mediático que alimentan otros partidos, en alusión a PSOE y Vox, y más centrado en conseguir resultados y cumplir compromisos con los ciudadanos.

Mañueco ha señalado que su visión del Gobierno está basada en tres pilares: eficacia, transparencia y ambición colectiva, frente a unos tiempos donde la política se ha convertido en un “espectáculo de ruido de frases sin ningún tipo de sentidos, de gestos sin fondos, donde se confunde la verdad y la mentira”.

En este sentido ha asegurado que el PP tiene la responsabilidad de ofrecer algo distinto, como ha hecho hasta ahora, y en donde habrá que insistir en el futuro. “Nosotros no hemos venido a hablar más fuerte, sino a hablar más claro”, ha enfatizado.

Mañueco ha enumerado algunos proyectos impulsados por el PP en la Junta que, a su juicio, han permitido dar un salto de crecimiento en Soria y Castilla y León, aunque ha subrayado que no se conforman y quieren llegar más lejos.

“Queremos que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades de España para vivir, no por vanidad, sino por justicia: porque lo merecen nuestros jóvenes, nuestras familias y quienes cada día levantan la persiana de su negocio”, ha recalcado.