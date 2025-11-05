STEM Talent Girl regresa a Soria para seguir impulsando el talento femenino en ciencia y tecnología

Miércoles, 05 Noviembre 2025 20:02

El programa educativo STEM Talent Girl, impulsado por la Fundación ASTI, vuelve un año más a Soria con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las jóvenes de la provincia y reducir la brecha de género existente en estos ámbitos profesionales.

A pesar de que 9 de cada 10 empleos más demandados están relacionados con las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), solo un 9 por ciento de las mujeres graduadas en España lo hace en estas carreras.

Además, únicamente un 3 por ciento de las alumnas de Bachillerato elige estudios en ingeniería o tecnologías de la información.

Esta realidad evidencia la necesidad urgente de contar con más referentes femeninos y de generar oportunidades que permitan a las jóvenes decidir su futuro sin estereotipos ni limitaciones.

Con esta misión nace STEM Talent Girl, un programa gratuito que ofrece durante ocho meses una experiencia formativa única basada en mentorías con mujeres líderes en STEM, talleres tecnológicos, hackathones, actividades de orientación académica y encuentros con una comunidad de más de 8.000 Talent Girls en todo el país.

El proyecto está dirigido a alumnas de ESO, Bachillerato, FP y grados universitarios, que podrán desarrollar habilidades técnicas, profesionales y de liderazgo, descubriendo de forma práctica cómo se construye el mundo del futuro y qué papel pueden desempeñar ellas en él.

Actualmente continúa abierto el periodo de inscripciones, y todavía hay plazas disponibles.

Las interesadas pueden apuntarse a través de la web oficial: www.talent-girl.com o escaneando el código QR de la fotografía de la noticia.

Para cualquier duda se puede contactar con el siguiente correo electrónico: soria@astifoundation.com