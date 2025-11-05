Soria capital se queda sin estrella Michelín, tras cierre de Baluarte

Miércoles, 05 Noviembre 2025 21:48

Soria capital se queda sin estrella Michelín. Tras 18 años de trayectoria al frente de Baluarte dell chef Óscar García, referente en la cocina de las setas y de las trufas, ha anunciado una nueva etapa profesional y personal.

El cocinero soriano ha decidido cerrar su restaurante de la calle Caballeros, en pleno centro de Soria, y regresar a sus orígenes, a Vinuesa, donde abrirá un nuevo espacio llamado Baluarte Quintanarejo, una casa de comidas en plena montaña soriana.

García ha establecido su nueva etapa en el establecimiento hostelero que puso en marcha en El Quintanarejo el recordado Jaime Martínez, fallecido hace unos años.

Con el cierre de Baluarte, Soria capital pierde su estrella Michelín. "La Lobita", de la chef Elena Lucas, es la única referencia gastronómica en la provincia con una Estrella Michelín.

"Ha sido una decisión difícil pero muy meditada", ha reconocido García en un comunicado, quien ha explicado que "es complicado tener un restaurante propio como Baluarte, por el que has luchado y has llorado tanto, y tener que tomar una decisión así. Ser referente en una ciudad pequeña como Soria, posicionándola gastronómicamente a nivel nacional y fuera de sus fronteras, y tener que dar este paso no es nada fácil. Pero he decidido escuchar al corazón".

Con 51 años recién cumplidos, García ha sentido la necesidad de regrear a su origen, al entorno que inspiró su vocación culinaria:

"Lo que me apetece ahora, para seguir con plena ilusión —la misma con la que empecé o incluso más—, es volver al sitio donde nací, al paraje que me hace más feliz, para poder seguir haciendo felices a los demás. Tengo la oportunidad de regresar al lugar al que pertenezco, donde de pequeño recogía hongos, y hacer un tipo de cocina distinto", ha apuntado.

El nuevo proyecto, Baluarte Quintanarejo, será una casa de comidas en la montaña soriana.

"No será un restaurante gastronómico", ha avanzado García. "Será una casa de comidas, y espero lograr que sea una referencia. Quiero volver a cocinar desde la emoción más pura, desde el entorno que me inspira, sin perder la esencia de todo lo aprendido en estos años", ha resaltado.

En su mensaje de despedida, García ha dedicado unas palabras especiales a quienes han estado junto a él en este camino.

"Agradezco a toda la gente que me ha acompañado a lo largo de estos años —11 en Alvargonzález Vinuesa y 18 en Baluarte—, porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. No puedo dejar de nombrar a tres personas fundamentales que han estado conmigo en la última década: Yosiko Tashiro, responsable de cocina en Baluarte; Javier Iruela, responsable de sala y vinos; y José Benito, por su gran apoyo durante muchos años. También a todos los proveedores y personas cercanas que han formado parte de esta historia".

Sobre sus clientes, el chef ha reconocido que: "lo que más me preocupa y me duele es cerrar las puertas de Baluarte a tantas personas que durante estos 18 años hemos hecho felices, y que han visto cómo nos hemos ido superando hasta convertir el restaurante en un templo de la gastronomía de este país. Estoy seguro de que lo entenderán, y nos volveremos a encontrar para seguir disfrutando juntos de la cocina, de una forma más cercana y desenfadada".