Martínez denuncia ritmo "cansino" de Junta con implantación de radioterapia

Domingo, 28 Septiembre 2025 14:04

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha denunciado en Almazán, antes de participar en la marcha contra el cáncer, el ritmo “pausado y cansino” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y el PP en la implantación de la radioterapia en las nueve provincias de la Comunidad.

El líder socialista ha recordado que hace 18 años, el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, prometió unidades de radioterapia en El Bierzo, Ávila, Palencia, Segovia y Soria.

“18 años después la radioterapia está comenzando a plantear las primeras atenciones asistenciales, en El Bierzo y Segovia la atención es privada y Ávila es la única capital que tiene en marcha una unidad gracias a fondos estatales”, ha defendido Martínez.

“No son los ritmos que necesita Castilla y León, no son los ritmos que necesita una Comunidad autónoma tan extensa como la nuestra. Necesita una cobertura de un derecho universal como es la sanidad”, ha añadido.

Por eso, ese ritmo “cansino” de Mañueco hace que “haya desequilibrios” entre las provincias de Castilla y León, según Martínez.