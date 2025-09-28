Digna confirmación de alternativa de Rubén Sanz en Madrid

Rubén Sanz ha confirmado alternativa en la primera plaza de toros del mundo, en Las Ventas madrileña. Sin suerte en su lote, ha recibido palmas y silencio en su actuacion.

Plaza de toros de Madrid. Confirmación de la alternativa del torero soriano Rubén Sanz. Unas 7000 personas, con nutrida representación de sorianos, en tarde nublada de temperatura agradable. Corrida concurso de ganaderías. Se van a lidiar toros de Concha y Sierra, Palha, Partido de Resina, Murteira Grave, José Escolar y Rehuelga, para Rubén Sanz, Javier Herrero

Crónica de Adolfo Sainz

Con el toro "Mañiquito" ,negro bragado meano de 515 kilos y cinqueño confirma la alternativa.

Rubén lo recibe torero a la verónica destacando en tres verónicas y la media de recorte. Ya entonces el toro bien presentado y serio adolece de falta de fuerzas.

Tras dos puyazos que toma sin mucho empuje y con las protestas de los del 7 se cambia el tercio. Ya en banderillas se ve que el animal echa la cara arriba su principal e inoportuno defecto

Con la pañosa Rubén tras la ceremonia de la confirmación y después de brindar su toro a su apoderado lo torea por bajo y con un remate de pase de pecho.

Le da una primera tanda por la derecha con gusto y relajo aunque con algún enganchón fruto de que el toro no humilla. Lo prueba con la zurda pero el toro dobla sus manos desluciendo su labor.

Vuelve con la mano derecha sacando dos meritorios derechazos.

Otra vez vuelve a coger la zurda aguantando valiente alguna tarascada del bruto animal que no ha parado de mirar arriba.

Coge la espada y pincha dos veces y remata con media estocada. No era fácil entrar con esos pitones y con un bicho que no humillaba.

El público premia al soriano con unas palmas cariñosas y suena en la banda nuestra sanjuanera "La compra".

El segundo toro de Palha es machacado por el picador en el caballo llegando moribundo a la muleta de Javier Herrero entre el enfado, con razón, del público.

Gran ovación para el de Palha y bronca para Javier Herrero.

Buen toro el tercero de Partido de Resina que recibe tres puyazos y con el que Gómez del Pilar ha estado firme con él aunque al final de faena le ha desbordado a ratos su bravura por estar muy encima de él. Buena estocada y el bravo toro tarda en caer tragándose bellamente la muerte y recibiendo una fuerte ovación en el arrastre y dando la vuelta al ruedo el matador tras una no suficiente petición de oreja

El cuarto, un serio ejemplar de Murteira Grave, está muy agarrado al piso pese a que en los dos puyazos que recibió no le dieron mucho. Toro parado que apenas embestía a la muleta y que impidió el lucimiento del soriano que lo intentó sin éxito. Poco más pudo hacer por lo que abrevió matando de dos pinchazos y descabello siendo silenciada su labor y algún pito para el toro.

Digna actuación de Rubén Sanz que ha estado tranquilo toda la tarde

Apenas se le ha notado su escasísimo bagaje profesional. Merece otra repetición.

Voluntarioso Javier Herrero con el quinto de José Escolar un toro desatendido con el caballo y sin emplearse

Faena larga la del segoviano sin mucho contenido que oyó un aviso en una faena en la que la lluvia hizo aparición siendo silenciada su labor

Con mucho oficio y con un revolcón mató un toro complejo de Rehuelga Gómez del Pilar que contó con el favor del público en faena meritoria de unipases rematada con gran estocada y cortando una oreja tras oir dos avisos

Sin suerte en sus toros el soriano recibió palmas y silencio en su actuación