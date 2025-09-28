"Las Quasimozas" estrenan nuevas chirigotas en el Casino de Soria

Domingo, 28 Septiembre 2025 07:40

“Las Quasimozas” estrenarán el próximo 1 de octubre nuevas chirigotas en el Casino Amistad Numancia.

Quien quiera disfrutar del buen humor tienen cita el próximo miércoles, 1 de octubre, a las 19:30 horas.

La entrada se ha fijado en cuatro euros (tres euros, para los socios del Casino).

Las mujeres de “Las Quasimozas” interpretarán su repertorio de chirigotas, en las repasarán la actualidad soriana y española, desde su visión del feminismo hasta las relaciones entre la suegra y la novia del “niño”. Y además estrenarán otras chirigotas.