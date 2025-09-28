La solidaridad hecha sonrisa con la Hermandad de Donantes de Sangre

Domingo, 28 Septiembre 2025 07:27

Exito completo de la actuación Doscapacitados de esta tarde del sábado en el centro cultural Gaya Nuño, en una convocatoria con el patrocinio de la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria y el Ayuntamiento de la ciudad.

La convocatoria ha colgado el cartel de no hay entradas para presenciar su show de humor, motivación y solidaridad.

Tras unas breves palabras sobre la importancia de donar sangre, del presidente de la Hermandad y acentuando que esto solo se hace posible gracias a la solidaridad entre las personas, ha comenzado el espectáculo del dúo "Doscapacitados", formado por Edu Lucky y José de Luna, "Josete" en la película Campeones.

Un show que combina comedia, música, vídeos, improvisación y reflexiones cargadas de optimismo.

Una celebración de la diversidad humana, la resiliencia y la alegría de vivir, que ayuda a todos a derribar estereotipos y promover la empatía y la comprensión entre las personas.