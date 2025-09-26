La fachada de Diputación, de verde en el Día Mundial del farmacéutico

Viernes, 26 Septiembre 2025 15:52

La Diputación provincial, a solicitud del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria, ha iluminado anoche su fachada de color verde con motivo del Día Mundial del farmacéutico, este año bajo el lema “Piensa en salud, piensa en farmacia”.

El lema es una invitación a valorar el papel esencial de los farmacéuticos en todos los ámbitos del cuidado de la salud.

Cada año el 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, organizado por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), coincidiendo con la fecha de su Fundación.

El lema de esta edición es “Piensa en salud, piensa en farmacia”, en línea con la campaña lanzada en 2024 por la FIP con el objetivo dar a conocer la labor de los farmacéuticos desde todos sus ámbitos de actuación y de las farmacias como profesionales y establecimientos sanitarios, insistiendo en la idea de que cuando pensemos en salud, también hay que pensar en la profesión farmacéutica.

En esta ocasión, en España se acompañará el lema con la leyenda #ConCienciaFarmacéutica para mejorar el mundo, que permitirá destacar esa doble vertiente de la profesión vinculada, por un lado, a la ciencia farmacéutica y, por otra, a la creciente labor social que desarrolla.

Desde FIP han recordado como países de todo el mundo siguen enfrentándose a nuevos retos complejos e interconectados, desde la resistencia a los antimicrobianos y el acceso a la atención sanitaria hasta el cambio climático y las dificultades financieras.

Un horizonte en el que reforzar los sistemas sanitarios con la aportación de los profesionales sigue siendo una preocupación.

En este escenario, desde la Federación Internacional Farmacéutica han recordado que los farmacéuticos son los profesionales sanitarios más accesibles, ya que garantizan el uso seguro y eficaz de los medicamentos, apoyan la alfabetización sanitaria y las campañas de salud pública, y son una fuente fiable de atención para millones de personas, especialmente en las zonas desatendidas.

La profesión farmacéutica en España

Según los datos presentados por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos en España hay 81.081 farmacéuticos colegiados que desarrollan su labor asistencial en múltiples áreas, todas ellas relacionadas con la salud.