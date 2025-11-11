IX Cortos de Memoria, 11 de noviembre: documental, comedia y drama

Martes, 11 Noviembre 2025 07:13

El Certamen Internacional de Cortos “Ciudad de Soria” (Soria International Short Film Fest) junto a la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad, ha convocado otro año más “Cortos de Memoria”, una sección que trata de mirar al pasado, en especial a episodios relacionados con la vulneración de los derechos humanos a partir del Golpe de Estado, durante y después de la Guerra Civil Española.

https://www.certamendecortossoria.org/secciones-paralelas/memoria-historica.html

Entre veinte cortometrajes presentados, se han seleccionado tres, que se proyectan el día 11 de noviembre en los Cines Mercado a las 18:00 horas.

Los cortometrajes seleccionados son los siguientes:

La veu del silenci. En este corto de ficción que dura 24 minutos y medio, se narra la historia de Manel, un estudiante universitario que da clases clandestinas de catalán y quien pone en riesgo su propia vida, al hacerlo.

La casa de Ana. Es un delicioso documental dirigido por Iker Oiz, que relata la experiencia de la familia Ruiz Moriche en un pueblo de Cádiz. La matriarca, Ana, sufrió la expoliación de su vivienda por el primer alcalde franquista del lugar. En 2020 la propia familia recupera la casa, mostrando valor, resistencia y dignidad. El documental se narra con imágenes de archivo proyectadas sobre muros, calles, tejados… con poesía que da luz a un periodo muy oscuro de la historia.

Macarena, una comedia espiritual. En los 17 minutos que dura este ácido e inusual cortometraje, varios personajes se reúnen para pensar cómo protestar ante los eventos que se viven en Sevilla. Acaba de tener lugar el Golpe de Estado contra la II República, en 1936. Con humor se hace una alegoría sobre la división de los grupos anarquistas