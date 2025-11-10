Exposición del 25º aniversario de Tierra Sin Males en Círculo Amistad Numancia

Lunes, 10 Noviembre 2025 19:34

La ong soriana Tierra Sin Males inaugura mañana martes, en el Círculo Amistad Numancia, su exposición conmemorativa por los 25 años de trabajo social y cooperación.

La muestra podrá visitarse hasta el día 19 de noviembre, con acceso libre.

La exposición recorre, en clave visual y cronológica, la trayectoria de la entidad desde su nacimiento en el año 2000, con paneles temáticos, materiales gráficos y citas que han marcado su identidad y su acción en Soria y en diversos países de América Latina y África.

“Celebrar 25 años es agradecer y reafirmar un compromiso: poner a las personas en el centro y trabajar por una sociedad más justa, humana y solidaria”, ha resaltado Ana Vicente Sánchez, presidenta de Tierra Sin Males.

Desde sus inicios, Tierra Sin Males ha desarrollado proyectos y acciones de sensibilización en torno a derechos humanos, educación, salud, acceso al agua y alimentación, junto a contrapartes locales y con apoyo de instituciones públicas y colaboraciones privadas.

Inspirada por el legado de Pedro Casaldáliga, presidente de honor, la organización ha defendido una visión humanista y participativa: educar para la ciudadanía global, promover la igualdad, la paz y la sostenibilidad, y combatir las causas de la pobreza con procesos de empoderamiento comunitario.

La muestra incluye un recorrido por etapas (2000–2024), hitos de cooperación, campañas de sensibilización y materiales de actividades culturales y formativas que han tejido comunidad en Soria y más allá. El cierre mira a 2025, año del 25.º aniversario, como un punto de partida para una nueva etapa, tal y como la entidad subraya en su memoria reciente.

Sobre Tierra Sin Males

Tierra Sin Males es una ong sin ánimo de lucro nacida en Soria en el año 2000.

Trabaja por la erradicación de la pobreza y sus causas, la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la sostenibilidad, mediante proyectos de cooperación y acciones de educación para la ciudadanía global e interculturalidad.

“Desde su fundación, seguimos creyendo en esa “Tierra sin Males”, una utopía real y necesaria; estos 25 años son el mejor argumento para mirar al futuro con más responsabilidad y esperanza”, concluye la Eduardo Lallana, su fundador.