FOES recaba información para empresa que busca parcela en Soria capital

Miércoles, 20 Agosto 2025 16:01

FOES está recabando información para una empresa interesada en la adquisición de una parcela en Soria para uso terciario-comercial.

La parcela debe contar como mínimo con 4.000 metros cuadrados de superficie y debe estar situada en Soria capital, concretamente en el entorno de la avenida de Valladolid.

Los interesados pueden enviar la información al mail foes@foes.es incluyendo metros, ubicación y características, así como persona y teléfono de contacto.

No obstante, para cualquier aclaración puede contactar con FOES bien por teléfono (Tfno. 975 233 222) bien por correo electrónico (foes@foes.es).