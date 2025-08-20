Miércoles, 20 Agosto 2025
FOES recaba información para empresa que busca parcela en Soria capital

 FOES está recabando información para una empresa interesada en la adquisición de una parcela en Soria para uso terciario-comercial.

La parcela debe contar como mínimo con 4.000 metros cuadrados de superficie y debe estar situada en Soria capital, concretamente en el entorno de la avenida de Valladolid.

Los interesados pueden enviar la información al mail foes@foes.es incluyendo metros, ubicación y características, así como persona y teléfono de contacto.

No obstante, para cualquier aclaración puede contactar con FOES bien por teléfono (Tfno. 975 233 222) bien por correo electrónico (foes@foes.es).

