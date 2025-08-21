El CAEP de Soria recibe 87.000 euros para mejorar su equipamiento deportivo

Jueves, 21 Agosto 2025 13:31

La Plataforma de Contratación del Estado ha publicado la licitación de sendos contratos por un importe total de 87.000 euros.

Uno es para la adquisición de equipamiento digital de salud deportiva, y el otro es de tecnificación de entrenamientos de atletismo y Triatlón de la Federación Española de Triatlón y la Real Federación Española de Atletismo, incluidos ambos en el «Plan de Digitalización del Sector Deporte».

La Conferencia Sectorial de Deporte, en su reunión del 26 de diciembre de 2023, aprobó el Acuerdo por el que se autorizaba la distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía con cargo al presupuesto del Consejo Superior de Deportes en el marco del Componente 26 «Fomento del Sector Deporte», financiados con cargo Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del gobierno de España.

A Castilla y León le correspondió un porcentaje del 7,54% (cerca de 607 millones de euros), de los cuales la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, ha destinado el 16,46 % al Centro de Alto Rendimiento y Promoción Deportiva (CAEP) de Soria.

El equipamiento de salud deportiva incluye un analizador de composición corporal, dos medidores de lactato con 25 reactivos, así como 10 sensores de sudor con 80 reactivos.

Los artículos a ofertar y suministrar relacionados con la tecnificación de entrenamientos de atletismo y Triatlón, incluyen 12 rodillos de ciclismo y dos cintas rodantes.