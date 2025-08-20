Último y “doloroso” adiós de CSIF al bombero forestal fallecido en León en su funeral

Miércoles, 20 Agosto 2025 14:08

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León ha dado hoy un último y “doloroso” adiós al bombero forestal que ha perdido la vida cuando intervenía en el incendio forestal de Espinoso de Compludo (León), que este mediodía ha sido enterrado en Soria, rodeado de numerosos familiares, amigos, representantes institucionales o sindicales.

CSIF de León ha trasladado un recuerdo muy especial a un profesional que ha dado su vida “por defender nuestra tierra. León llora tu pérdida. Estaremos en deuda contigo siempre, Nacho”.

El sindicato independiente ha subrayado en un comunicado “que su muerte no va a quedar en el olvido”, insistiendo en que los incendios forestales de este verano en la Comunidad “van a ser un antes y un después” en la gestión forestal y en el operativo anti-incendios de Castilla y León.

"La Junta desoyó nuestras advertencias cuando ocurrieron los incendios de la Sierra de La Culebra, en 2022, pero hasta aquí hemos llegado”, ha advertido.