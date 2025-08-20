Miércoles, 20 Agosto 2025
Buscar
Muy nuboso
21.8 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Soria

Soria | Soria

Último y “doloroso” adiós de CSIF al bombero forestal fallecido en León en su funeral

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León ha dado hoy un último y “doloroso” adiós al bombero forestal que ha perdido la vida cuando intervenía en el incendio forestal de Espinoso de Compludo (León), que este mediodía ha sido enterrado en Soria, rodeado de numerosos familiares, amigos, representantes institucionales o sindicales.

CSIF de León ha trasladado un recuerdo muy especial a un profesional que ha dado su vida “por defender nuestra tierra. León llora tu pérdida. Estaremos en deuda contigo siempre, Nacho”.

El sindicato independiente ha subrayado en un comunicado “que su muerte no va a quedar en el olvido”, insistiendo en que los incendios forestales de este verano en la Comunidad “van a ser un antes y un después” en la gestión forestal y en el operativo anti-incendios de Castilla y León.

"La Junta desoyó nuestras advertencias cuando ocurrieron los incendios de la Sierra de La Culebra, en 2022, pero hasta aquí hemos llegado”, ha advertido.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Soria

Id propio: 92238

Id del padre: 9

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia