Las obras del puente de piedra se prolongarán dos meses más

Miércoles, 20 Agosto 2025 13:00

Las obras en el puente de piedra de Soria se prolongarán dos meses más para mejorar el saneamiento de las viviendas en la margen izquierda del río Duero, junto al Fielato.

El subdelegado del Gobierno en la provincia, MIguel Latorre, y el alcalde de Soria, Carlos Martínez, han convocado a los medios en el puente de piedra para que comprueben como va progresando las obras de rehabilitación, incluidas dentro de las de las travesías de la ciudad, impulsadas por el MITMA desde hace más de un año.

Las obras del puente de piedra, con algo más de un millón de euros, estaba previsto que finalizarán el 30 de septiembre pero se pedirá una prórroga hasta el 30 de noviembre para terminar algunas obras complementarias que está realizando al empresa mixta Aguas de Soria.

“Se lleva acometido aproximadamente el 70 por ciento de la obra. Las obras buscan mejorar la movilidad y la viabilidad del puente”, ha resaltado.

En el puente se colocará señalización para la circulación de ciclistas.

Latorre ha señalado, a preguntas de los periodistas, que el resto de las obras en las travesías “siguen su ritmo de acuerdo al calendario previsto, quizá en alguna puede haber algún retraso como consecuencia de alguna modificación u obras complementarias”.

En este sentido ha resaltado que ya se han abierto al tráfico varios tramos, mientras se sigue trabajando en algunas aceras y viales.

“No os podría decir a qué porcentaje están, pero muy avanzado”, ha resumido.

El alcalde de Soria ha recordado los 27 millones de euros de inversión en las travesías, que se están ajustando al calendario previsto.

Además ha explicado que Aguas de Soria invertirá 300.000 euros para resolver de forma definitiva el vertido de las aguas residuales de las viviendas más allá del puente de piedra. en la margen izquierda del Duero, junto al Fielato.

Se aprovechará para ello la construcción de la acera en la derecha del puente para realizar la canalización de las aguas residuales.