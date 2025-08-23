El festival Teatro de Calle programa “White Botton”, de Ramiro Vergaz

Sábado, 23 Agosto 2025 07:44

El festival Teatro de Calle prosigue esta tarde del sábado en Soria, con un cambio en la programación.

Los espectadores podrán disfrutar del espectáculo “White Botton”, de Ramiro Vergaz, en lugar del inicialmente previsto “Collage”, de Bot Project.

El espectáculo comenzará a las ocho de la tarde, en la plaza Mariano Granados.

En el mismo, Ramiro Vergaz propondrá al púlbico regresar un siglo atrás

Para rescatar esa década de locura, alegría y diversión. Zapatos de charol, elegancia a raudales, ritmo, audacia y actitud, mucha actitud. Malabares desenfrenados, swing y claqué para reivindicar que ese “White Bottom” (literalmente “culo blanco”) salte del sofá y nos ponga bien las pilas.

Ramiro Vergaz estrenó esta obra en junio de 2021 en el Festival Circada de Sevilla, donde consiguió el primer premio del jurado.

El Festival de Teatro de Calle continuará este domingo, con dos espectáculos.

A las 13:00 horas, será el turno de “Metamorphosi”, de Todo Zancos. Se trata de un pasacalles onírico de grandes figuras sobre zancos que evocan el cambio y la metamorfosis. Color, movimiento y fantasía para todos los públicos.

Y por la tarde, a las ocho, se representará la obra “Anónima”, de Vaivén Circo, un espectáculo de circo-danza que habla de la colectividad y la identidad. Físico, elegante y lleno de sensibilidad.