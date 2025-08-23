Soria ocupa el puesto 86 en ranking de ciudades españolas más visitadas en 2024

Sábado, 23 Agosto 2025 08:53

Soria se encuentra en el ranking de las cien ciudades españoles más visitadas por turistas nacionales y extranjeros en 2024. Ocupa el puesto 86, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

El ranking recoge los datos de viajeros nacionales y extranjeros que visitan una ciudad, teniendo en cuenta como viajeros a las personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento.

A la cabeza del ranking se encuentra Madrid, la capital de España, con 10.426.909 visitantes, seguida de Barcelona, con 8.422.042 visitantes, y a más distancia, por Sevilla (3.123.042) y Palma (2.578.102).

La quinta ciudad más visitada en España en 2024 fue Benidorm con 2.354.177 visitantes.

En el top 10 de ciudades españolas más visitadas se encuentran Valencia, Calvia, Granada, San Bartolomé de Tirijana y Málaga.

Dentro de la Comunidad castellano-leonesa, la ciudad más visitada es Salamanca, con 704.172 visitantes, lo que la sitúa en el puesto vigésimo sexto en el ranking nacional.

Ciudad Viajeros 1 Madrid 10.426.909 2 Barcelona 8.422.042 3 Sevilla 3.123.042 4 Palma 2.578.102 5 Benidorm 2.354.177 6 València 2.088.621 7 Calvià 1.935.247 8 Granada 1.827.825 9 San Bartolomé de Tirajana 1.769.185 10 Málaga 1.612.799 11 Adeje 1.584.045 12 Salou 1.257.944 13 Zaragoza 1.230.122 14 Lloret de Mar 1.178.144 15 Bilbao 1.134.865 16 Torremolinos 1.132.230 17 Donostia/San Sebastián 1.010.617 18 Pájara 971.504 19 Córdoba 969.685 20 Santiago de Compostela 942.928 21 Alacant/Alicante 897.229 22 Arona 892.967 23 Puerto de la Cruz 724.433 24 Marbella 719.151 25 Mogán 716.592 26 Salamanca 704.172 27 Yaiza 702.505 28 Benalmádena 697.953 29 Sant Llorenç des Cardassar 669.911 30 Toledo 622.804 31 Roquetas de Mar 539.115 32 Murcia 537.632 33 Oviedo 531.124 34 Vigo 529.202 35 Burgos 527.952 36 Santander 524.052 37 Fuengirola 518.814 38 Tías 512.739 39 Coruña, A 480.579 40 Capdepera 443.026 41 Palmas de Gran Canaria, Las 440.390 42 León 426.058 43 Chiclana de la Frontera 420.600 44 Gijón 410.421 45 Valladolid 410.306 46 Pamplona/Iruña 393.739 47 Teguise 391.022 48 Peníscola/Peñíscola 386.519 49 Vitoria-Gasteiz 377.968 50 Cartagena 359.472 51 Almería 357.143 52 Logroño 345.853 53 Estepona 338.289 54 Jerez de la Frontera 319.916 55 Cádiz 316.626 56 Ávila 309.479 57 Cáceres 302.733 58 Gandia 299.663 59 Sitges 294.841 60 Segovia 291.759 61 Santa Cruz de Tenerife 288.343 62 Sanxenxo 285.209 63 Mérida 259.431 64 Elx/Elche 258.008 65 Castelló de la Plana 247.636 66 Cambrils 238.703 67 Lleida 231.591 68 Nerja 226.493 69 Ronda 224.276 70 Tarragona 224.171 71 Mojácar 217.875 72 Algeciras 213.746 73 Puerto de Santa María, El 203.258 74 Albacete 195.995 75 Badajoz 192.694 76 Vielha e Mijaran 186.679 77 Cuenca 185.215 78 Jaca 171.414 79 Lugo 167.661 80 Teruel 162.376 81 Tarifa 155.601 82 Ciudad Real 144.897 83 Ourense 143.358 84 Antequera 141.096 85 Cangas de Onís 133.498 86 Soria 127.712 87 Zamora 126.487 88 Ponferrada 118.883 89 Grove, O 115.545 90 Llanes 110.923 91 Palencia 108.712 92 Dénia 91.820 93 Plasencia 89.283 94 Naut Aran 88.555 95 Sallent de Gállego 78.778 96 Trujillo 77.898 97 Níjar 70.866 98 Benasque 69.870 99 Ribadeo 68.421 100 Cazorla 51.056

RANKING DE LAS CIUDADES MÁS VISITADAS DE ESPAÑA 2024

- Ranking de las 100 localidades españolas más visitadas por turistas nacionales y extranjeros según los datos del INE.

- Fuentes utilizadas: Encuesta de ocupación hotelera INE (datos de 2024, publicados en enero de 2025

Esta tabla recoge los datos de viajeros nacionales y extranjeros que visitan una ciudad, teniendo en cuenta como 'viajero' a las personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento, aunque como sabemos, hay otros muchos viajeros de paso que visitan las localidades y no pernoctan en ellas.