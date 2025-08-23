Sábado, 23 Agosto 2025
Soria

Soria | Soria

Soria ocupa el puesto 86 en ranking de ciudades españolas más visitadas en 2024

Soria se encuentra en el ranking de las cien ciudades españoles más visitadas por turistas nacionales y extranjeros en 2024. Ocupa el puesto 86, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

El ranking recoge los datos de viajeros nacionales y extranjeros que visitan una ciudad, teniendo en cuenta como viajeros a las personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento.

A la cabeza del ranking se encuentra Madrid, la capital de España, con 10.426.909 visitantes, seguida de Barcelona, con 8.422.042 visitantes, y a más distancia, por Sevilla (3.123.042) y Palma (2.578.102).

La quinta ciudad más visitada en España en 2024 fue Benidorm con 2.354.177 visitantes.

En el top 10 de ciudades españolas más visitadas se encuentran Valencia, Calvia, Granada, San Bartolomé de Tirijana y Málaga.

Soria ocupa el puesto 86 en este ranking, con 127.712 visitantes.

Dentro de la Comunidad castellano-leonesa, la ciudad más visitada es Salamanca, con 704.172 visitantes, lo que la sitúa en el puesto vigésimo sexto en el ranking nacional.

Ciudad

Viajeros

 

1

Madrid

10.426.909

2

Barcelona

8.422.042

3

Sevilla

3.123.042

4

Palma

2.578.102

5

Benidorm

2.354.177

6

València

2.088.621

7

Calvià

1.935.247

8

Granada

1.827.825

9

San Bartolomé de Tirajana

1.769.185

10

Málaga

1.612.799

11

Adeje

1.584.045

12

Salou

1.257.944

13

Zaragoza

1.230.122

14

Lloret de Mar

1.178.144

15

Bilbao

1.134.865

16

Torremolinos

1.132.230

17

Donostia/San Sebastián

1.010.617

18

Pájara

971.504

19

Córdoba

969.685

20

Santiago de Compostela

942.928

21

Alacant/Alicante

897.229

22

Arona

892.967

23

Puerto de la Cruz

724.433

24

Marbella

719.151

25

Mogán

716.592

26

Salamanca

704.172

27

Yaiza

702.505

28

Benalmádena

697.953

29

Sant Llorenç des Cardassar

669.911

30

Toledo

622.804

31

Roquetas de Mar

539.115

32

Murcia

537.632

33

Oviedo

531.124

34

Vigo

529.202

35

Burgos

527.952

36

Santander

524.052

37

Fuengirola

518.814

38

Tías

512.739

39

Coruña, A

480.579

40

Capdepera

443.026

41

Palmas de Gran Canaria, Las

440.390

42

León

426.058

43

Chiclana de la Frontera

420.600

44

Gijón

410.421

45

Valladolid

410.306

46

Pamplona/Iruña

393.739

47

Teguise

391.022

48

Peníscola/Peñíscola

386.519

49

Vitoria-Gasteiz

377.968

50

Cartagena

359.472

51

Almería

357.143

52

Logroño

345.853

53

Estepona

338.289

54

Jerez de la Frontera

319.916

55

Cádiz

316.626

56

Ávila

309.479

57

Cáceres

302.733

58

Gandia

299.663

59

Sitges

294.841

60

Segovia

291.759

61

Santa Cruz de Tenerife

288.343

62

Sanxenxo

285.209

63

Mérida

259.431

64

Elx/Elche

258.008

65

Castelló de la Plana

247.636

66

Cambrils

238.703

67

Lleida

231.591

68

Nerja

226.493

69

Ronda

224.276

70

Tarragona

224.171

71

Mojácar

217.875

72

Algeciras

213.746

73

Puerto de Santa María, El

203.258

74

Albacete

195.995

75

Badajoz

192.694

76

Vielha e Mijaran

186.679

77

Cuenca

185.215

78

Jaca

171.414

79

Lugo

167.661

80

Teruel

162.376

81

Tarifa

155.601

82

Ciudad Real

144.897

83

Ourense

143.358

84

Antequera

141.096

85

Cangas de Onís

133.498

86

Soria

127.712

87

Zamora

126.487

88

Ponferrada

118.883

89

Grove, O

115.545

90

Llanes

110.923

91

Palencia

108.712

92

Dénia

91.820

93

Plasencia

89.283

94

Naut Aran

88.555

95

Sallent de Gállego

78.778

96

Trujillo

77.898

97

Níjar

70.866

98

Benasque

69.870

99

Ribadeo

68.421

100

Cazorla

51.056

 

RANKING DE LAS CIUDADES MÁS VISITADAS DE ESPAÑA 2024

- Ranking de las 100 localidades españolas más visitadas por turistas nacionales y extranjeros según los datos del INE.

- Fuentes utilizadas: Encuesta de ocupación hotelera INE (datos de 2024, publicados en enero de 2025

- Esta tabla recoge los datos de viajeros nacionales y extranjeros que visitan una ciudad, teniendo en cuenta como 'viajero' a las personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento, aunque como sabemos, hay otros muchos viajeros de paso que visitan las localidades y no pernoctan en ellas.

