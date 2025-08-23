Soria ocupa el puesto 86 en ranking de ciudades españolas más visitadas en 2024
Soria se encuentra en el ranking de las cien ciudades españoles más visitadas por turistas nacionales y extranjeros en 2024. Ocupa el puesto 86, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
El ranking recoge los datos de viajeros nacionales y extranjeros que visitan una ciudad, teniendo en cuenta como viajeros a las personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento.
A la cabeza del ranking se encuentra Madrid, la capital de España, con 10.426.909 visitantes, seguida de Barcelona, con 8.422.042 visitantes, y a más distancia, por Sevilla (3.123.042) y Palma (2.578.102).
La quinta ciudad más visitada en España en 2024 fue Benidorm con 2.354.177 visitantes.
En el top 10 de ciudades españolas más visitadas se encuentran Valencia, Calvia, Granada, San Bartolomé de Tirijana y Málaga.
Soria ocupa el puesto 86 en este ranking, con 127.712 visitantes.
Dentro de la Comunidad castellano-leonesa, la ciudad más visitada es Salamanca, con 704.172 visitantes, lo que la sitúa en el puesto vigésimo sexto en el ranking nacional.
|
Ciudad
|
Viajeros
|
|
1
|
Madrid
|
10.426.909
|
2
|
Barcelona
|
8.422.042
|
3
|
Sevilla
|
3.123.042
|
4
|
Palma
|
2.578.102
|
5
|
Benidorm
|
2.354.177
|
6
|
València
|
2.088.621
|
7
|
Calvià
|
1.935.247
|
8
|
Granada
|
1.827.825
|
9
|
San Bartolomé de Tirajana
|
1.769.185
|
10
|
Málaga
|
1.612.799
|
11
|
Adeje
|
1.584.045
|
12
|
Salou
|
1.257.944
|
13
|
Zaragoza
|
1.230.122
|
14
|
Lloret de Mar
|
1.178.144
|
15
|
Bilbao
|
1.134.865
|
16
|
Torremolinos
|
1.132.230
|
17
|
Donostia/San Sebastián
|
1.010.617
|
18
|
Pájara
|
971.504
|
19
|
Córdoba
|
969.685
|
20
|
Santiago de Compostela
|
942.928
|
21
|
Alacant/Alicante
|
897.229
|
22
|
Arona
|
892.967
|
23
|
Puerto de la Cruz
|
724.433
|
24
|
Marbella
|
719.151
|
25
|
Mogán
|
716.592
|
26
|
Salamanca
|
704.172
|
27
|
Yaiza
|
702.505
|
28
|
Benalmádena
|
697.953
|
29
|
Sant Llorenç des Cardassar
|
669.911
|
30
|
Toledo
|
622.804
|
31
|
Roquetas de Mar
|
539.115
|
32
|
Murcia
|
537.632
|
33
|
Oviedo
|
531.124
|
34
|
Vigo
|
529.202
|
35
|
Burgos
|
527.952
|
36
|
Santander
|
524.052
|
37
|
Fuengirola
|
518.814
|
38
|
Tías
|
512.739
|
39
|
Coruña, A
|
480.579
|
40
|
Capdepera
|
443.026
|
41
|
Palmas de Gran Canaria, Las
|
440.390
|
42
|
León
|
426.058
|
43
|
Chiclana de la Frontera
|
420.600
|
44
|
Gijón
|
410.421
|
45
|
Valladolid
|
410.306
|
46
|
Pamplona/Iruña
|
393.739
|
47
|
Teguise
|
391.022
|
48
|
Peníscola/Peñíscola
|
386.519
|
49
|
Vitoria-Gasteiz
|
377.968
|
50
|
Cartagena
|
359.472
|
51
|
Almería
|
357.143
|
52
|
Logroño
|
345.853
|
53
|
Estepona
|
338.289
|
54
|
Jerez de la Frontera
|
319.916
|
55
|
Cádiz
|
316.626
|
56
|
Ávila
|
309.479
|
57
|
Cáceres
|
302.733
|
58
|
Gandia
|
299.663
|
59
|
Sitges
|
294.841
|
60
|
Segovia
|
291.759
|
61
|
Santa Cruz de Tenerife
|
288.343
|
62
|
Sanxenxo
|
285.209
|
63
|
Mérida
|
259.431
|
64
|
Elx/Elche
|
258.008
|
65
|
Castelló de la Plana
|
247.636
|
66
|
Cambrils
|
238.703
|
67
|
Lleida
|
231.591
|
68
|
Nerja
|
226.493
|
69
|
Ronda
|
224.276
|
70
|
Tarragona
|
224.171
|
71
|
Mojácar
|
217.875
|
72
|
Algeciras
|
213.746
|
73
|
Puerto de Santa María, El
|
203.258
|
74
|
Albacete
|
195.995
|
75
|
Badajoz
|
192.694
|
76
|
Vielha e Mijaran
|
186.679
|
77
|
Cuenca
|
185.215
|
78
|
Jaca
|
171.414
|
79
|
Lugo
|
167.661
|
80
|
Teruel
|
162.376
|
81
|
Tarifa
|
155.601
|
82
|
Ciudad Real
|
144.897
|
83
|
Ourense
|
143.358
|
84
|
Antequera
|
141.096
|
85
|
Cangas de Onís
|
133.498
|
86
|
Soria
|
127.712
|
87
|
Zamora
|
126.487
|
88
|
Ponferrada
|
118.883
|
89
|
Grove, O
|
115.545
|
90
|
Llanes
|
110.923
|
91
|
Palencia
|
108.712
|
92
|
Dénia
|
91.820
|
93
|
Plasencia
|
89.283
|
94
|
Naut Aran
|
88.555
|
95
|
Sallent de Gállego
|
78.778
|
96
|
Trujillo
|
77.898
|
97
|
Níjar
|
70.866
|
98
|
Benasque
|
69.870
|
99
|
Ribadeo
|
68.421
|
100
|
Cazorla
|
51.056
RANKING DE LAS CIUDADES MÁS VISITADAS DE ESPAÑA 2024
- Ranking de las 100 localidades españolas más visitadas por turistas nacionales y extranjeros según los datos del INE.
- Fuentes utilizadas: Encuesta de ocupación hotelera INE (datos de 2024, publicados en enero de 2025
- Esta tabla recoge los datos de viajeros nacionales y extranjeros que visitan una ciudad, teniendo en cuenta como 'viajero' a las personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento, aunque como sabemos, hay otros muchos viajeros de paso que visitan las localidades y no pernoctan en ellas.