El Centro Nacional de Fotografía adquiere obras de los Premios Nacionales

Martes, 28 Octubre 2025 14:55

El Ministerio de Cultura trabaja en la formación de la colección fundacional del Centro Nacional de Fotografía de Soria, que tendrá como punto de partida la adquisición de obra de los Premios Nacionales de Fotografía y a los que su sumarán el trabajo de artistas de media carrera.

La inversión prevista de cerca de 500.000 euros permitirá este año la adquisición de casi 200 fotografías.

Es la primera vez que el Ministerio de Cultura reúne obras de los galardonados con el Premio Nacional de Fotografía para una colección permanente.

Artistas que han definido, desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, los grandes relatos visuales de nuestra historia reciente.

En la actualidad el Ministerio está trabajando en la adquisición de obras de Gabriel Cualladó, Javier Vallhonrat, Cristina García Rodero, Humberto Rivas, Joan Fontcuberta, Alberto García-Alix, Chema Madoz, Toni Catany, Joan Colom, Carlos Pérez Siquier, Ramón Masats, Ouka Leele, Pablo Pérez Mínguez, Manuel Vilariño, Bleda y Rosa, Gervasio Sánchez, José Manuel Ballester, Rafael Sanz Lobato, Eugeni Forcano, Alberto Schommer, Juan Manuel Castro Prieto, Isabel Muñoz, Cristina De Middel, Leopoldo Pomés, Montserrat Soto, Ana Teresa Ortega, Pilar Aymerich, Cristóbal Hara, Laia Abril o Jorge Ribalta.



Además, la colección se irá completando con las obras de los sucesivos premiados, como es el caso de Carmela García, Premio Nacional de Fotografía 2025.

Una colección que mira al futuro

La colección del Centro Nacional de Fotografía incluye, además, obras de artistas de media carrera.

En este sentido, hasta el momento se ha invertido en la adquisición de trabajos de Jorge Yeregui, Jon Cazenave, Mar Sáez, Paula Anta y Yolanda del Amo.

De esta manera, la colección fundacional no solo presta atención a los artistas consagrados, reconocidos con el Premio Nacional, sino que mira al presente y al futuro abriéndose a nuevas perspectivas y tendencias.

En total, la selección de obras permite conformar un archivo de calidad y un testimonio excepcional de la evolución técnica, estética y conceptual del medio fotográfico en nuestro país. Además, refuerza la inclusividad y diversidad de la colección con nuevas narrativas contemporáneas, según ha subrayado el Ministerio de Cultura.