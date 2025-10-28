El candidato a mejor cometa de 2025, captado desde Soria

Martes, 28 Octubre 2025 19:54

El cometa Lemmon, probablemente el que alcanzará más brillo este año y el principal candidato a mejor cometa de 2025, ha sido captado en Soria por un aficionado soriano a la fotografía y la astronomía.

Lucio Contreras, aficionado soriano a la fotografía y a la astronomía, ha captado al cometa ayer por la tarde, desde Soria, después del atardecer.

El cometa, descubierto en enero del 2025 por el Mount Lemmon Survey en Arizona, tardará miles de años en regresar.

Pertenece a la familia de cometas de largo período, cuya órbita es tan amplia que solo visitan el interior del Sistema Solar una vez cada muchos milenios.

El periodo para observar el cometa Lemmon desde el hemisferio norte comenzó a mediados de octubre y durará hasta mediados de noviembre.

Durante este tiempo, C/2025 A6 estará cerca de la Tierra y podrá verse a simple vista bajo cielos oscuros, sin luna y lejos de las luces urbanas.

Se espera su máximo brillo alrededor el 27-28 de octubre.

A simple vista, el cometa se verá como una estrella tenue y ligeramente difusa, mientras que con binoculares o un pequeño telescopio aparecerá como una pequeña mancha nebulosa con un núcleo brillante y una corta cola (de 1–2 diámetros lunares) apuntando en dirección opuesta al Sol.