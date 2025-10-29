El Casino abre nueva sección dedicada a la poesía de Soria

Miércoles, 29 Octubre 2025 08:13

El Círculo Amistad Numancia pone en marcha este jueves una nueva sección dedicada a la poesía de Soria.

La propuesta llega de la mano del socio del Casino y profesor Francisco Javier Bolaños y se ha bautizado como "Ágora de la poesía de Soria".

La sección está dirigida atodos los sorianos y sorianas que escriban, lean o quieran escuchar poesía.

La cita será todos los últimos jueves de mes y tendrá este jueves, 30 de octubre, su primera convocatoria.

Será a las 20,00 horas en el salón Antonio Machado, con participación libre.