Soria

Soria | Soria

El Banco de Alimentos urge voluntarios para Gran Recogida de Alimentos 2025

El Banco de Alimentos de Soria está prepranado la Gran Recogida de Alimentos 2025, que se celebrará los próximos 7 y 8 de noviembre en supermercados y tiendas de toda la provincia y ha apelado a la solidaridad de los sorianos para completar sus equipos de voluntarios.

Durante estas jornadas solidarias, más de 100 voluntarios ayudarán a recoger donaciones que se transformarán en alimentos destinados a las personas más necesitadas de Soria y su provincia.

En estos momentos, la organización mantiene abierta la inscripción de voluntarios, ya que aún se necesitan refuerzos para completar algunos puntos de recogida, especialmente en supermercados de Soria capital y localidades cercanas.

El papel del voluntariado es fundamental: su presencia en los establecimientos permite informar, animar y recoger las aportaciones de los clientes, contribuyendo de manera directa al éxito de esta gran acción solidaria.

El Banco de Alimentos ha animado hoy a todas las personas interesadas a sumarse como voluntarias rellenando el formulario disponible en nuestra web balso.es o llamando directamente a la entidad a través del teléfono 975100020.

La Gran Recogida es el evento más importante del año para los Bancos de Alimentos, y permite asegurar una parte esencial del aprovisionamiento que se reparte posteriormente entre entidades sociales colaboradoras de toda la provincia.

