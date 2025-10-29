El Banco de Alimentos urge voluntarios para Gran Recogida de Alimentos 2025

Miércoles, 29 Octubre 2025 10:01

El Banco de Alimentos de Soria está prepranado la Gran Recogida de Alimentos 2025, que se celebrará los próximos 7 y 8 de noviembre en supermercados y tiendas de toda la provincia y ha apelado a la solidaridad de los sorianos para completar sus equipos de voluntarios.

Durante estas jornadas solidarias, más de 100 voluntarios ayudarán a recoger donaciones que se transformarán en alimentos destinados a las personas más necesitadas de Soria y su provincia.

En estos momentos, la organización mantiene abierta la inscripción de voluntarios, ya que aún se necesitan refuerzos para completar algunos puntos de recogida, especialmente en supermercados de Soria capital y localidades cercanas.

El papel del voluntariado es fundamental: su presencia en los establecimientos permite informar, animar y recoger las aportaciones de los clientes, contribuyendo de manera directa al éxito de esta gran acción solidaria.

El Banco de Alimentos ha animado hoy a todas las personas interesadas a sumarse como voluntarias rellenando el formulario disponible en nuestra web balso.es o llamando directamente a la entidad a través del teléfono 975100020.

La Gran Recogida es el evento más importante del año para los Bancos de Alimentos, y permite asegurar una parte esencial del aprovisionamiento que se reparte posteriormente entre entidades sociales colaboradoras de toda la provincia.