La UVa impulsa deporte de alto nivel universitario con 26 becas en Soria

Miércoles, 29 Octubre 2025 13:10

La UVa impulsa el deporte de alto nivel universitario con nuevas becas y una destacada participación en los Campeonatos de España Universitarios.

La Universidad de Valladolid ha reafirmado su compromiso con el deporte universitario como motor de desarrollo personal y académico.

Recientemente ha resuelto la convocatoria de becas deportivas del curso 2024-2025, con las que reconoce el esfuerzo y la dedicación de sus estudiantes en el ámbito competitivo.



En esta edición, 25 estudiantes del Campus de Soria han sido beneficiarios de las becas, en un curso marcado por la aplicación de nuevas bases reguladoras que otorgan especial relevancia a la participación en los Campeonatos de España Universitarios.



Las nuevas becas deportivas buscan reforzar la conexión entre la excelencia deportiva y la formación integral del estudiante, promoviendo la compatibilidad entre los estudios universitarios y la práctica deportiva de alto nivel.



Desde el Servicio de Deportes, se ha puesto en valor la implicación y constancia de los estudiantes deportistas, cuyo ejemplo contribuye a fortalecer la cultura del esfuerzo, el bienestar y la vida activa dentro de la comunidad universitaria.





