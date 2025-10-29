Ciclo de talleres de FOES para impulsar la empleabilidad en Soria

Miércoles, 29 Octubre 2025 14:39

De carácter gratuito, FOES organizará un ciclo de talleres para impulsar la empleabilidad en la provincia. Se pretende ayudar a los participantes a la mejora de sus estrategias de acceso al mercado laboral y contribuir a reducir una de las principales preocupaciones del tejido empresarial: la dificultad para encontrar profesionales.

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) inicia un nuevo ciclo de talleres formativos, de carácter gratuito, con el propósito de mejorar la empleabilidad y dotar de nuevas competencias a las personas en búsqueda activa de trabajo.

El programa, que arranca en noviembre, ayudará a los participantes a la mejora de sus estrategias de acceso al mercado laboral, fomentando la autonomía, la confianza y el conocimiento de las herramientas que hoy definen los procesos de selección.

Los talleres están subvencionados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y se enmarcan en el Programa Integral de Activación del Empleo e Inclusión Laboral de la Junta de Castilla y León.

La iniciativa contribuye a reducir una de las principales preocupaciones del tejido empresarial: la dificultad para encontrar perfiles adecuados.

Al mejorar la preparación y empleabilidad de los participantes, los talleres facilitan el encuentro entre oferta y demanda de trabajo, ayudando a las empresas a cubrir puestos con mayor agilidad y a disponer de candidatos mejor alineados con sus necesidades reales.

El primer taller, ‘Cómo superar con éxito una entrevista de trabajo’, se celebrará el 5 de noviembre en horario de 9:00 a 12:00 horas, en el Centro de Formación de FOES de la calle Manuel Vicente Tutor.

La sesión tiene como objetivo general aumentar las posibilidades de éxito de las personas demandantes de empleo en el momento clave de la entrevista.

En la jornada se abordará tanto el componente teórico del proceso de selección como la práctica de habilidades interpersonales, comunicación y autoconocimiento, elementos determinantes en la valoración del candidato.

Entre los objetivos específicos destacan la comprensión global del proceso de selección, la identificación de competencias y estrategias para afrontar entrevistas simuladas o reales, la preparación personalizada de la entrevista y el análisis de las fases y comportamientos implicados.

Los contenidos recorrerán las etapas del proceso: desde la preparación previa, pasando por el desarrollo de la entrevista, hasta las acciones posteriores para reforzar el seguimiento y la mejora continua.

El segundo taller de los planteados, ‘Búsqueda de empleo por internet’, tendrá lugar el 26 de noviembre de 2025 en el mismo horario.

Su finalidad es dotar a los participantes de un conocimiento práctico de las herramientas digitales más eficaces para la búsqueda de empleo, así como de los portales y metabuscadores de referencia.

Los asistentes aprenderán a diferenciar y utilizar correctamente portales de empleo y metabuscadores, identificar empresas de trabajo temporal activas en Soria y optimizar el uso de recursos públicos y privados como el SEPE, ECYL, agencias de colocación o redes sociales profesionales.

Además, se abordará el uso estratégico de aplicaciones móviles y el valor de la autocandidatura como vía complementaria de acceso al mercado laboral.

Con este ciclo, la Federación reafirma su compromiso con la formación práctica y la mejora continua de las capacidades profesionales de las personas desempleadas, contribuyendo a un tejido laboral más preparado, competitivo y adaptado a los nuevos retos del entorno digital.