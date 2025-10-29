El ex-procurador socialista evita ingreso en prisión, tras acuerdo con Fiscalia

Miércoles, 29 Octubre 2025 15:32

El ex procurador socialista Ángel Hernández evitará el ingreso en prisión, tras llegar al mediodía de hoy a un acuerdo con el Ministerio Fiscal y la acusación particular antes del juicio que debía celebrarse en el Juzgado de lo Penal.

Hernández, que ha reconocido los hechos cometidos en febrero de 2024 contra la que fue su pareja sentimental, ha visto reducida la condena a un año y nueve meses de cárcel por los delitos de coacciones en el ámbito de la violencia de género, maltrato y atentado contra la autoridad de los policías que acudieron al incidente, cuando inicialmente la Fiscalía solicitaba para él una condena de tres años y nueve meses, lo que, de ratificarse en el juicio, hubiese supuesto su ingreso en prisión.

La condena impuesta por la jueza del Juzgado de lo Penal supone nueve meses de prisión por un delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género, seis meses más por un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género y otros seis por atentado a la autoridad, al resistirse a los agentes que le detuvieron cuando se encontraba a la puerta del piso de la que fuera su novia.

El ex procurador socialista, en declaraciones posteriores realizadas a los medios, ha reiterado que sigue convencido de que no ha cometido ningún delito.

"Yo cometí un error y asumí las responsabilidades públicas pero también tengo la conciencia tranquila. Cometí el error de llamar a la puerta, pero ningún otro delito", ha asegurado..

Hernández ha reconocido que ha tomado la decisión de llegar a un acuerdo esta misma mañana antes de la celebración del juicio para reconocer los delitos y llegar a una conformidad con la Fiscalía, y de esta manera evitar "todo el circo alrededor de este juicio y para proteger a la mujer que ha sido mi pareja, creía que no se tenía que exponer tan públicamente".

La decisión, según ha apuntado, se ha tomado en contra del criterio de su propio abogado, "por conciencia, por principios y porque por ser yo quien era no se tiene que ver nadie involucrado en este circo".