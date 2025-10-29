Grupo Jemoya apuesta por movilidad del futuro con tercera generación familiar

Miércoles, 29 Octubre 2025 20:07

Grupo Jemoya renueva su apuesta por la movilidad del futuro y lo hace con la tercera generación familiar. Con ocho décadas de experiencia a sus espaldas, presentará este jueves en su concesionario de Soria las nuevas marcas que comercializará y que llegan desde el oriente asiático. Jemoya, que ya era el concesionario oficial de Toyota, lo será ahora también de Omoda y Jaecoo.

La historia del Grupo Jemoya se remonta a los años 40 del pasado siglo, cuando Jesús Moya y María Moya pusieron en marcha la empresa Jemoya Tractores y Maquinaria con el objetivo claro de modernizar el campo soriano a través de la venta de maquinaria agrícola, forestal y jardinería.

En los años 80, su hijo Jesús Moya se sumó al proyecto, dando un nuevo impulso al negocio con la venta de vehículos de dos marcas novedosas en la provincia como Opel y Toyota.

“Fue una apuesta de futuro, que se convirtió en un acierto. Toyota se convirtió en el número 1 en ventas en España. Es la marca más fiable del mercado. Y prueba de ello son los magníficos resultados que tiene. Son los primeros que empezaron con la hibridación”, ha recordado Jesús Moya.

Ahora llega la tercera generación, con Alma Moya a la cabeza, quien recoge el testigo familiar para seguir construyendo el futuro de la automoción en Soria, de la mano de las marcas Toyota, ya conocida por los sorianos, y Omoda y Jaecco, novedades en la provincia, que contará con el respaldo de un servicio integral para cubrir todas las necesidades de los vehículos.

Alma regresó hace un año a Soria, después de muchos trabajando en el extranjero y, junto con su padre, se puso a analizar el mercado de coches chinos y su introducción en Europa.

“Nos reunimos con muchas marcas y al final decidimos que la mejor apuesta era Omoda y Jaecoo, del fabricante de vehículos chino Chery, por la calidad de los productos. El grupo Chery tiene más de 28 años de experiencia produciendo coches. Tiene 80.000 empleados, de los que 8.000 trabajan en innovación y desarrollo. Y han apostado por España y Europa porque han comprado la fábrica de Nissan en Barcelona, para producir. Han creado un centro de innovación en España y tienen la central de Europa en Madrid. Y además tienen el almacén de recambios, con todas las piezas, en Azuqueca de Henares, con lo que en 24-48 horas tienes las piezas en Soria, lo que no sucede con otras marcas”, ha explicado Alma.

Todo ello le ha dado a Jemoya, como empresa familiar, una fiabilidad para realizar la inversión necesaria en las instalaciones del concesionario y el propio equipo.

“No hay que tener solo un buen coche sino un buen servicio de post-venta, por si te paso algo solucionar el problema. Esta marca tiene los coches y los servicios de post-venta. Es una apuesta importante por Soria. Es complementario a la calidad y seguridad de Toyota. Las dos marcas se complementan”, ha resaltado.

Alma ha resaltado que las nuevas marcas tienen además precios asequibles en un mercado, el de los coches, que también han sufrido subidas. “Omoda te permite un coche muy Premium a muy buen precio. Estamos haciendo los coches accesibles a la gente”, ha resaltado.

Jesús Moya ha incidido en que las nuevas marcas no sólo ofrecen buena calidad sino un buen equipamiento. “Si compras un coche europeo, si lo quieres muy equipado, te vas a una alta gama. En Omoda el equipamiento te viene todo de serie”, ha subrayado.

El cambio es automático, siguiendo la evolución del mercado, aunque también se puede utilizar el secuencial.

“Las ventajas del automático son evidentes: mucho más suave, más progresivo, nunca se te va a calar, sufre menos el motor… Se lleva mejor dominio de la conducción si no es necesario cambiar”, ha reiterado.

“Hay turismo de 140 a 575 caballos, con tracción a las cuatro ruedas, con tres motores eléctricos, con una autonomía de 1.200 kilómetros sin repostar. Cargas la batería y puedes andar solo en eléctrico 130 kilómetros. Y cuando la gastas entras en modo híbrido, donde gastas electricidad y gasolina. Todas las energías juntas dan una autonomía de 1.200 kilómetros”, ha explicado Jesús.

Alma ha resaltado que al ser motores híbridos consumen menos gasolina. Y si el conductor sólo se mueve por ciudad, no tiene necesidad de consumir gasolina.

“Tenemos clientes que no consumen gasolina, porque tienen un cargador en casa”, ha ejemplificado.

Jesús Moya está convencido que el futuro en el mundo de los vehículos es el que han camino que han elegido. China se ha convertido también en un gigante en el mundo del motor. “Se han apoderado de la producción y de la tecnología”, ha apuntado.

Jemoya se ha convertido en el concesionario número 73 de Omoda, que ya ha superado el centenar en España en apenas año y medio. “Están invirtiendo mucho en el desarrollo de la red, en la distribución y en publicidad”, ha apuntado Alma.

La familia Moya realizó un plan de negocio para esta nueva apuesta que, como todas, siempre comporta asumir un riesgo. “El saber hacer de Alma y su futuro y mi experiencia, con los contactos que tenemos, le han permitido contar con información para tomar la decisión más correcta”, ha señalado.

En la presentación de los modelos de las marcas chinas, que el Grupo Jemoya realizará en la tarde del jueves en su concesionario de Soria, ubicado en la avenida de Valladolid, se podrá contemplar como primicia un Omoda 7, que todavía no está en el mercado.

La financiación de los turismos se pueden realizar a través de un acuerdo alcanzado con el Banco de Santander, que contempla todas las fórmulas existentes en el mercado.

Los precios se mueven desde 20.000 a 50.000 euros en sus modelos.

El Omoda 9, el más top de la gama, le ponen el logo de Mercedes y son 100.000 euros. Y es el mismo coche, porque los componentes, la tecnología y complementos, son los mismos. Es revolucionario dejar un coche tan Premium dejaron tan asequible”, ha recalcado Alma.