Rafael Santandreu, protagonista del nuevo encuentro de Caja Rural de Soria

Jueves, 30 Octubre 2025 15:31

El psicólogo y divulgador Rafael Santandreu ofrecerá el jueves 6 de noviembre, en el Palacio de la Audiencia, la conferencia “Las gafas de la felicidad”, dentro del formato de charlas inspiradoras que Caja Rural de Soria y su Fundación Científica vienen promoviendo desde hace dos años.

Este ciclo nació con un propósito claro: ayudar a la sociedad soriana a pensar, a reflexionar y a cuidar su bienestar emocional y mental, a través de ponentes que inspiran, conectan y comparten conocimiento práctico para la vida.

El formato se estrenó en 2023 con el divulgador y productor Miguel Ángel Tobías, quien invitó al público a realizar “El Camino Interior” como ejercicio de autoconocimiento y sentido vital.

En 2024, la escritora y divulgadora Elsa Punset ofreció la conferencia “Propuestas para vivir en tiempos extraordinarios”, en el marco del 25º aniversario de la Fundación Científica Caja Rural de Soria y en homenaje al doctor Juan Manuel Ruiz Liso.

Con Rafael Santandreu, esta tercera edición refuerza la apuesta de Caja Rural de Soria por un formato que acerca la psicología, la reflexión a la sociedad soriana desde una mirada cercana y constructiva.

Santandreu es uno de los psicólogos más prestigiosos del país.

Tras cursar estudios en Barcelona e Inglaterra, trabajó junto al profesor Giorgio Nardone en su legendario Centro di Terapia Breve, en Arezzo, Italia.

También ha dictado cursos para la Universidad Ramon Llull y la Universidad del País Vasco.

A sus consultas de Madrid y Barcelona acuden pacientes de todo el mundo, presencialmente y por videollamada.

Sus libros, El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad, Ser feliz en Alaska, Nada es tan terrible, Sin miedo y El método para vivir sin miedo, se han convertido en referentes internacionales de la psicología.