Concierto gratuito en Soria de la Unidad de Música de la División San Marcial de Burgos

Sábado, 04 Octubre 2025 09:01

La Unidad de Música de la División San Marcial de Burgos ofrecerá el próximo 9 de octubre un concierto gratuito, con un repertorio de piezas tanto militares como pasodobles, zarzuelas, bandas sonoras o temas clásicos o modernos.

El concierto está organizado por la subdelegación de Defensa de Soria

El concierto, gratuito, comenzará a las 19 horas en el palacio de La Audiencia.

Para controlar los aforos, habrá que retirar antes la invitación gratuita en la sede de la Subdelegación, en horario de 9 a 14 horas, en el número 16 de la la Avenida Duques de Soria.

La Unidad de Música de la División San Marcial es la formación musical del Ejército de Tierra español con sede en Burgos, heredera de las antiguas Músicas Militares de la ciudad.

Esta unidad tiene como función tanto el acompañamiento a los actos militares como la difusión cultural a través de conciertos, que realiza en Castilla y León, Cantabria y otras provincias, como Soria.

Está compuesta por 25 músicos y ofrece un repertorio variado que incluye marchas militares, pasodobles, zarzuelas, bandas sonoras, y piezas clásicas y modernas.

La Unidad de Música de la División San Marcial tiene una rica historia, heredada de las Músicas Militares de Burgos, incluyendo la Música del Regimiento "San Marcial nº 7" y la del Regimiento "La Lealtad".

Con el tiempo, ha pasado por varias transformaciones, integrándose finalmente en la División "San Marcial" con sede en el Cuartel General de Burgos.

El capitán José Javier Bascoy es el director de esta formación compuesta por unos 25 músicos.

Bascoy, nacido en A Coruña en 1990, comenzó sus estudios musicales a los 11 años en el Conservatorio Profesional de Música de A Coruña, especializándose en trombón. Continuó su formación en el Conservatorio Superior de A Coruña y se adentró en la dirección de bandas bajo la guía del maestro Javier Vidal.

Bascoy ha estudiado con destacados maestros y participó en las Master-Class de Dirección impartidas por Dima Slobodeniouk de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

En julio de 2019, ingresó en la Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares y, un año después, fue destinado a la Unidad de Música de la Comandancia General de Ceuta.

Desde diciembre de 2021, dirige voluntariamente la Unidad de Música del Cuartel General de la División "San Marcial" en Burgos.

Durante la presentación de la jornada musical, el coronel Ángel Esparza, subdelegado de Defensa en Soria, ha destacado la importancia de la música para los ejércitos, primero, para dar órdenes en el campo de batalla, y posteriormente, incluso para guiar con toques el horario militar, todavía hoy en día.