Soria ¡Ya! participa el domingo en manifestación "Salvemos el mundo rural agredido"

Viernes, 03 Octubre 2025 16:30

La plataforma ciudadana Soria ¡Ya! participará en la manifestación convocada este próximo domingo 5 de octubre en Madrid bajo el lema "Salvemos el mundo rural agredido". El movimiento ciudadano ha animado a acompañar en la marcha. Facilitará autobuses para acudir a la capital de España.

La cita reunirá a cientos de plataformas de toda España y partirá a las 12:00 desde Atocha (Plaza del Emperador Carlos V) para concluir en Cibeles, donde se leerá un manifiesto.

Entre las principales reivindicaciones que Soria ¡Ya! llevará el domingo a la calles de Madrid figuran las carencias en sanidad; la falta de oportunidades y la exportación de talento; los déficits en infraestructuras y transporte público; los problemas de conectividad; la crisis del sector primario; las políticas antiincendios; la implantación de renovables sin retorno económico para el territorio; la contaminación de acuíferos; y la urgencia de aplicar una fiscalidad diferenciada en territorios despoblados como Soria.

Soria ¡Ya! ha subrayado en un comunciado que esta movilización sigue el espíritu iniciado el 31 de marzo de 2019, siendo un paso más para exigir a las administraciones políticas reales y efectivas que garanticen el futuro del mundo rural y de la provincia.

"Hace 25 años que luchamos por el desarrollo de Soria y por todo aquello que mejore la vida de los sorianos", ha señalado la plataforma.

La plataforma ha animado a la ciudadanía a acompañar la marcha desde Atocha, "porque el futuro de Soria y del mundo rural no puede esperar más.

Información para asistentes

Hora y recorrido en Madrid: salida a las 12:00 desde Atocha (Plaza del Emperador Carlos V) y final en Cibeles. Se recomienda estar una hora antes del comienzo de la manifestación.

Autobús desde Soria: salida 8:00 horas desde la avenida Duques de Soria. Regreso previsto a las 16:00 horas.

Cierre del acto: lectura de manifiesto en Cibeles.