Cesefor presenta la primera plataforma de subastas de créditos de carbono forestal
Los próximos 9 y 10 de octubre se celebra el III Foro de Bioeconomía de Castilla y León, evento en el que se dará a conocer uno de los últimos desarrollos de Cesefor en materia de acción climática y de transición hacia una economía baja en carbono. Se trata de CABIDA, la primera plataforma de subastas de créditos de carbono forestal, ideada para abrir la puerta a un mercado más competitivo y transparente.
En el marco del referido evento, CABIDA estará presente en la sesión sobre ‘Carbono forestal y bioeconomía: de la gestión forestal sostenible al mercado’, que se celebrará el 9 de octubre, de 15:30 a 17 horas.
En esta sesión, para la que se ha contado con la colaboración del Área de Selvicultura y Cambio Climático de Cesefor, se presentará esta plataforma a diferentes agentes del sector asistentes a este tercer Foro.
CABIDA pretende ser el punto de encuentro de promotores de proyectos forestales certificados, que ofertan sus créditos, y compradores (empresas, entidades u organizaciones), que pueden pujar para adquirirlos bajo un modelo de mercado competitivo.
El formato de plataforma de subastas digitales permite asegurar precios competitivos de la transacción, trazabilidad total y una experiencia de compraventa transparente y eficaz.
Además, el formato público y abierto de la plataforma posibilita el fortalecimiento y democratización del mercado de créditos forestales, dando protagonismo a proyectos que hasta ahora encontraban barreras para comercializar sus créditos, especialmente los de menor escala. A grandes rasgos, el objetivo de Cesefor con la puesta en marcha de CABIDA es contribuir a la dinamización del mercado voluntario de carbono forestal en España y Europa, ampliando las oportunidades para el desarrollo de iniciativas forestales sostenibles.
Cómo funciona CABIDA
El funcionamiento de la plataforma desarrollada por Cesefor se articula a través de varios pasos, que han sido diseñados para ofrecer un proceso seguro, auditable y competitivo para todas las partes implicadas. CABIDA se estructura en:
- Registro de promotores y compradores: cualquier entidad interesada puede darse de alta, verificar su identidad y operar en la plataforma.
- Alta y validación de proyectos: los promotores cargan sus proyectos, los créditos disponibles y la documentación certificada; el sistema verifica automáticamente esa información con los registros oficiales.
- Creación de lotes y subastas: los créditos se agrupan en lotes definidos por número de créditos, proyecto, estándar, ubicación y condiciones; cada subasta tiene duración determinada y un precio mínimo de salida por crédito.
- Pujas y adjudicación: los compradores pujan por los lotes. Una vez finalizada la subasta, el comprador adjudicatario abona el importe correspondiente.
- Formalización y trazabilidad: tras la adjudicación se emite un contrato legal digital. Se actualiza el estado de los créditos en la plataforma, garantizando trazabilidad (mediante blockchain) y evitando el doble conteo.
Además, CABIDA ofrece otra serie de herramientas y garantías adicionales: incorpora validación automática de documentos; pagos seguros; una interfaz multilingüe e intuitiva; la posibilidad de aplicar filtros por tipo de proyecto/estándar/ubicación, y compatibilidad con los principales marcos normativos nacionales e internacionales, como los del MITECO, Verra y Gold Standard, todos ellos referentes de calidad y transparencia.
Activar, agilizar y hacer más accesibles los mercados de carbono
Con el desarrollo y la puesta en marcha de CABIDA, Cesefor pretende incrementar el volumen de créditos comercializados, activando aquellos que actualmente permanecen sin comercializar (un 85 % de los generados en aún no se han vendido), y reducir los tiempos y costes de transacción, agilizando la interacción entre promotores y compradores.
Asimismo, busca facilitar la inclusión de proyectos pequeños o locales, que hasta ahora encontraban dificultades para acceder a los mercados de carbono, y generar mayor confianza en el sistema gracias a la trazabilidad auditable, los contratos legales digitales y la transparencia del proceso