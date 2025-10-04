Nines Isla presenta su universo creativo en exposición "Mujeres hoy"

Sábado, 04 Octubre 2025 20:15

La artista visual y diseñadora Nines Isla ha inaugurado este sábado, en el centro cultural Palacio de la Audiencia, su exposición "Mujeres hoy".

La muestra se podrá contemplar hasta el 18 de octubre en la sala B, planta 1, del centro cultural Palacio de la Audiencia.

Isla ha generado en esta muestra su diferenciado universo creativo, en el que habita cada segundo de su vida, porque, según ha subrayado, "crear es mi oxígeno para respirar".

La artista fusiona el arte y el diseño, siendo su motor la alegría, ideando creaciones repletas de guiños divertidos, que provocan una sonrisa y grandes dosis de energía positiva, junto a sus colores amables y enérgicos.

Remarca la libertad humana y realza la energía de la mujer.

Defiende con su obra, que enmarcar la alegría, la hace más grande y así un mundo mejor.

"Veo la Vida como una línea continua, rítmica, en evolución, con más curvas que rectas. De ahí viene mi eslogan Artes rítmicas con línea continua colorista. Arte bailando al ritmo de la vida, con su diversidad humana en libertad. Cada una de mis obras está realizada con una línea continua. Te invito a seguir esta línea continua y a observar qué sientes", ha explicado.

Las figuras de sus obras son mujeres, a las que denomina con cariño y dulzura sus "personajas", con a, que le acompañan en pinturas, ilustraciones, escritos, esculturas e instalaciones artísticas que generan experiencias espaciales en sus exposiciones.

"Mis personajas, se enlazan entre sí y con su entorno, mediante esta línea continua. Te presento a Ari, Nar, Uzume, Azo, Biki, Tona, Tum, Oto, etc..., búscalas en mis creaciones", ha invitado.

En esta nueva exposición individual, adelanta novedades de colecciones que próximamente saldrán al público, co­­­n­­­ materiales naturales como es el yute y los flequillos que genera con él, siendo esta acción, una caricatura de su propio flequillo.

Y otros materiales como la madera, el algodón y por supuesto el cartón, que utiliza incluso en esculturas, a lo largo de su trayectoria.

El estilo artístico de Nines Isla se define como surrealista; imágenes fantásticas creadas desde el inconsciente, desafiando la lógica y la razón. Neofigurativo; representa nuevas figuras humanas, para una nueva humanidad. Neoconceptual; idea sobre forma; una misma forma, múltiples lecturas, que revelan lo que hay dentro de la persona que mira esta obra. Colorista; colores enérgicos y vitales, para provocar emociones intensas. Unalíneaista, nombre que ella misma crea desde el estilo "one line art"; porque cada obra la realiza con una línea continua, rítmica, fluida, que traza la esencia de la forma, uniendo figuras y entorno.

Isla defiende que el arte es una potente herramienta para alegrar la vida y unir a las personas.