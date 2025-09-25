ASOHTUR refueza su apuesta por formación hostelera con seis talleres

Jueves, 25 Septiembre 2025 13:02

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) ha puesto en marcha, en colaboración con el Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial de Soria y Cruz Roja, un nuevo programa de talleres dirigidos a sus asociados, que se desarrollarán entre los meses de septiembre y noviembre.

Con esta iniciativa, la asociación refuerza su labor en el sector impulsando también la capacitación y actualización profesional de los hosteleros sorianos.

Se trata, según ha subrayado la citada agrupación, de una apuesta clara por dotar al sector de herramientas útiles y prácticas, que repercutan directamente en la calidad del servicio y en la competitividad de los establecimientos.

El calendario incluye sesiones formativas en ámbitos clave como la gestión de costes y escandallo en el establecimiento hostelero, la cocina micológica profesional y popular, la elaboración de tapas micológicas, así como un taller de primeros auxilios centrado en la maniobra de Heimlich, esencial para actuar en casos de emergencia.

Además, se incorpora una jornada guiada por la provincia con experiencia cultural andalusí, que combina conocimiento del territorio con enriquecimiento personal y profesional.

Los talleres, gratuitos para socios, se desarrollarán en distintos espacios de Soria —como el Centro Cívico Bécquer, el Mercado Municipal, el CIFP La Merced o la sede de Cruz Roja— y en localidades como Berlanga de Duero y Gormaz.

Las fechas y horarios de los talleres son los siguientes:

SEPTIEMBRE

1.- Taller de gestión del establecimiento, costes y escandallo

Lunes 29 de septiembre

Horario: de 17.30 a 19.30 h (2 horas de duración)

Lugar: Espacio FOES (calle Manuel Vicente Tutor, 6 - 3ª planta -Soria)

OCTUBRE

2.- Talleres de Cocina Micológica para PROFESIONALES

Lunes 20 de octubre

Horario: de 17.30 a 19.30 h (2 horas de duración)

Lugar: Centro Cívico Bécquer (C/ Infantes de Lara, 1 – Soria)

3.- Talleres de Cocina Micológica para PÚBLICO EN GENERAL

Martes 21 de octubre

Horario: de 18.00 a 20.00 h (2 horas de duración)

Lugar: Mercado Municipal de Soria (Pza. Bernardo Robles, 3 –Soria)

4.- Taller de primeros auxilios, maniobra de Heimlich (anti-ahogamientos)

Martes 21 de octubre

Horario: de 17.00 a 19.00 h (2 horas de duración)

Lugar: Cruz Roja (C/ Santo Domingo de Silos, 1 – Soria)

NOVIEMBRE

5.- Talleres de Tapas Micológicas

Lunes 3 de noviembre

Horario: de 17.30 a 19.30 h (2 horas de duración)

Lugar: CIFP La Merced (en antiguo Colegio PP Franciscanos –Pza. Bernardo Robles, 10-Soria)

6.- Jornada guiada, visita por la provincia, Experiencia Andalusí Casillas de Berlanga, Berlanga de Duero y Gormaz

Martes 4 de noviembre

Horario: de 09.30 a 14.00 h (horario pendiente de ajustar)

Salida bus desde Rincón de Bécquer (Avda. Duques de Soria, 1 –Soria)

ASOHTUR invita a las empresas de hostelería de la provincia a formar parte de la agrupación, e inscribirse y participar activamente en estas actividades, reafirmando así su compromiso con un sector que es motor económico y social de la provincia.

Para más información e inscripciones los interesados en darse de alta en la Asociación o en inscribirse en los talleres pueden ponerse en contacto con ASOHTUR en el 975 233 222 o escribiendo a asohtur@asohtur.com.