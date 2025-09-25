Jueves, 25 Septiembre 2025
Soria

Soria | Soria

La Casa de Soria en Valencia celebra San Saturio

La Casa de Soria en Valencia ha presentado el programa de fiestas de San Saturio en la capital del Turia.

Intenso fin de semana es el que se presenta para la Casa de Soria en Valencia.

El próximo sábado 27 de septiembre las fiestas del barrio de Beniferri organizan una macrotorreznada y un concurso de paellas con tardeo donde el Torrezno de Soria será el protagonista.

El domingo los sorianos celebrarán San Saturio con una ofrenda en la Iglesia de San Prudencio, un vermut soriano de Vildé, comida de hermandad, imposición de insignias a los nuevos socios/as y V Torneo de Guiñote “San Saturio”.

