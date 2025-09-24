La Hermandad de Donantes de Sangre promueve solidaridad con espectáculo "Dos capacitados"

Miércoles, 24 Septiembre 2025 15:11

El Ayuntamiento de Soria y la Hermandad de Donantes de Sangre han presentado hoy un nuevo evento solidario con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la donación de sangre.

La cita será el sábado 27 de septiembre a las 20.00 horas en el Centro Cultural Gaya Nuño, con entrada gratuita hasta completar aforo y la asistencia ya confirmada de algunas entidades del tercer sector.

La concejala de Acción Social, Ana Romero, ha destacado el compromiso del Consistorio con la Hermandad, recordando que “es una entidad que trabaja de una forma generosa, con un recorrido digno de elogiar y alabar, y que siempre contará con el apoyo del Ayuntamiento”.

Romero ha subrayado que actualmente el Ayuntamiento mantiene convenios de colaboración con 25 entidades del tercer sector por un importe total de 375.000 euros.

El presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, Pedro Rodríguez, ha explicado que el espectáculo contará con la actuación de dos cómicos con discapacidad, que transmitirán de forma amena e inclusiva la importancia de reírse de todo y de concienciar sobre la solidaridad.

La Hermandad ha invitado a asociaciones de personas inmigrantes, vecinales y otras entidades sociales a participar en la iniciativa.

“Para donar, solo se necesita salud y solidaridad y, por ello, estas acciones de promoción son tan importantes”, ha indicado.

Rodríguez ha insistido en que “nuestra misión no es recaudar dinero, sino recaudar sangre”, recalcando que este recurso vital no se puede fabricar y depende de la solidaridad de los donantes.

Actualmente, según los datos de la Hermandad, los grupos AB negativo se encuentran en situación crítica (semáforo rojo), mientras que otros como A positivo, 0 positivo, AB positivo y B negativo están en niveles de alerta (naranja).

En lo que va de año, Soria acumula 3.205 donaciones hasta el 31 de agosto, frente a las 3.120 del mismo periodo de 2024.

El objetivo anual es alcanzar las 5.000 donaciones, cifra lograda en varios ejercicios anteriores pero que en los últimos años se ha reducido a entre 4.700 y 4.800.

Además del espectáculo, la Hermandad sigue impulsando actividades deportivas como marchas, torneos de tenis, golf o pádel, que buscan concienciar en torno a la salud y la solidaridad. La reciente marcha popular logró reunir a unas 200 personas.

“Lo importante es que cada vez más gente entienda la necesidad de donar. Una donación puede salvar vidas y garantiza que los hospitales dispongan de reservas suficientes para cualquier intervención”, ha concluido Rodríguez.

José de Luna (Josete) y Edu Luky son el tándem que protagoniza DosCapacitados, un show que conciencia sobre el papel de las personas con discapacidad en la sociedad y la importancia de cuidar la salud mental, sobre todo, entre los jóvenes.

Bajo el lema ‘La mayor discapacidad es no tener humor’ desafían estereotipos e intentan transmitir mensajes de superación y alegría.