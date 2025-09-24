Fernando Maestro presenta su poemario "Las llamas del moho"

Miércoles, 24 Septiembre 2025 13:25

Fernando Maestro, "Cos de Luján", presenta este sábado, 27 de septiembre, su poemario "Las llamas del moho" en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia.

La presentación de este libro, de 156 páginas, es de entrada libre limitada a la capacidad de la sala comenzará a las 20,00 horas.

Como descubrirás por tu propia mano, según escribe en el prólogo Alberto Sanz, en Las llamas del moho se dan cita el microrrelato, la poesía y la pequeña pieza teatral.

“Lo que seguramente no contemplas como opción, y aquí es donde la montaña rusa traquetea que es un primor, es que las fronteras entre todos esos géneros, y quizá alguno más, se retuercen y se desdibujan, logrando un mestizaje y una hibridación que por momentos te hacen exclamar un sonoro y cuasi indignado ¿¡Pero qué demonios…!?.

Y es que la prosa del señor Maestro (lo es tanto por DNI en lo literal como por méritos en lo figurativo) siempre es poética; eso sí, su poesía nunca es prosaica. ¡Qué carajo! Ni siquiera su prosa es prosaica, y esto se lo discuto a quien quiera”, ha resaltado.