Las denuncias por acoso laboral y sexual se incrementan desde 2022

Jueves, 25 Septiembre 2025 13:29

Las denuncias por acoso laboral y sexual se han incrementado en los últimos años en Soria, según ha denunciado Comisiones Obreras.

La agente de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Comisiones Obreras en SAoria, Laura Ayuso, ha ofrecido esta mañana los datos de denuncias de acoso laboral y sexual desde 2022 a 2025, que reflejan un incremento.

Así en 2022 no hubo ninguna denuncia y en 2023 se registraron tres por acoso laboral (dos mujeres y un hombre) y otras dos por acoso sexual (dos mujeres).

En 2024, se han presentado cinco denuncias en el sindicato por acoso laboral: tres de mujeres y dos de hombres.

Además se ha presentado una denuncia por acoso sexual, de una mujer, y otra denuncia por acoso por azón de sexo (una mujer).

En 2025, se han presentado hasta la fecha dos denuncias de mujeres por acoso laboral y otras tres, por acoso sexual, y una por razón de sexo (mujer).

Comisiones Obreras de Soria ha presentado hoy la guia básica de conciliación y corresponsabilidad, que recoge todos los derechos que tienen los trabajadores.