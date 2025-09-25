Las denuncias por acoso laboral y sexual se incrementan desde 2022
Las denuncias por acoso laboral y sexual se han incrementado en los últimos años en Soria, según ha denunciado Comisiones Obreras.
La agente de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Comisiones Obreras en SAoria, Laura Ayuso, ha ofrecido esta mañana los datos de denuncias de acoso laboral y sexual desde 2022 a 2025, que reflejan un incremento.
Así en 2022 no hubo ninguna denuncia y en 2023 se registraron tres por acoso laboral (dos mujeres y un hombre) y otras dos por acoso sexual (dos mujeres).
En 2024, se han presentado cinco denuncias en el sindicato por acoso laboral: tres de mujeres y dos de hombres.
Además se ha presentado una denuncia por acoso sexual, de una mujer, y otra denuncia por acoso por azón de sexo (una mujer).
En 2025, se han presentado hasta la fecha dos denuncias de mujeres por acoso laboral y otras tres, por acoso sexual, y una por razón de sexo (mujer).
Comisiones Obreras de Soria ha presentado hoy la guia básica de conciliación y corresponsabilidad, que recoge todos los derechos que tienen los trabajadores.