La Junta subvenciona al CAEP Soria para mejorar su equipamiento deportivo

Jueves, 25 Septiembre 2025 13:37

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte la concesión de una subvención en especie que consiste en la entrega de equipamiento deportivo con el objetivo de promover la digitalización y el alto rendimiento de los deportistas, así como la mejora de la tecnificación de las federaciones que desarrollan su actividad dentro de las instalaciones ubicadas del Centro de Tecnificación Deportiva de Soria.

Para la entrega de dicho material se están tramitando tres contratos de suministro, cuyo importe máximo asciende a 101.505 euros y están financiados con fondos europeos Next Generation, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Fundación Centro de Alto Entrenamiento y Promoción Deportiva de la provincia de Soria es la encargada de la gestión y el funcionamiento del Centro de Tecnificación Deportiva de Soria y, por lo tanto, la institución que recibirá el material deportivo que se derive de estos contratos de suministro que están en tramitación, por un importe máximo de 101.505 euros.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte está tramitando la subvención para la entrega de material deportivo destinado al desarrollo de tres programas de tecnificación de entrenamientos de atletismo y Triatlón de la Fundación CAEP de Soria, incluidos en el Plan de Digitalización del Sector Deporte, de las Federación Española de Triatlón y la Real Federación Española de Atletismo. En concreto son:

Determinación del tiempo real de entrenamiento en atletismo y triatlón para favorecer la conciliación del entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento con los estudios, el trabajo y/o la vida familiar.

Control de la intensidad del entrenamiento en cinta rodante, mediante la duración del ejercicio y su relación con la producción de lactato en sudor.

Relación del ciclo menstrual de la mujer con la fuerza, resistencia y velocidad de las deportistas y la producción de lactato en sudor.

Los Centros de Tecnificación Deportiva tienen como finalidad la preparación técnico-deportiva de alto nivel y se dirigen a la búsqueda de nuevos talentos en una o varias modalidades deportivas, a su formación y a alcanzar el alto rendimiento.