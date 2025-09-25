Soria se proyecta en el Congreso Internacional Aquaculture Europe 2025 en Valencia

Jueves, 25 Septiembre 2025 13:54

Del 22 al 25 de septiembre, el Palacio de Congresos de València acogerá a más de 2.000 asistentes de 70-80 países en el marco de Aquaculture Europe 2025 (AE2025), el evento más influyente del sector en Europa, organizado por la European Aquaculture Society (EAS). En el mismo Soria contará con representación.

Entre los protagonistas de este encuentro internacional se encuentran tres empresas con raíces en Soria, un territorio sin mar que se ha convertido en referente de acuicultura sostenible e innovación alimentaria: Five Fish, DueroNatura y Acuisalinas

Five Fish, dirigida por Manuel Almazán, ha recibido el Premio Nacional de Comercio Interior 2023 (Accésit Honorífico) por su innovadora línea de elaborados de pescado listos para consumir, sin conservantes y de inspiración artesanal. Su propuesta, basada en la transformación sostenible de excedentes pesqueros en productos gourmet, está posicionando a Soria en los mercados nacionales e internacionales.

DueroNatura, liderada por María Polo, representa la perfecta simbiosis entre tradición, naturaleza y emprendimiento rural. Sus truchas crecen en aguas cristalinas de manantial en Vildé-Burgo de Osma, en un entorno único junto al Duero. Además de su actividad piscícola, la empresa ofrece experiencias de ocio y educación ambiental, siendo reconocida con el Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2023.

Acuisalinas, también vinculada a Manuel Almazán, desarrolla un proyecto pionero en el Polígono Valcorba de Soria para la producción sostenible de chanquete tras más de diez años de investigación. Su iniciativa prevé una facturación inicial de 1,67 millones de euros y la creación de empleo cualificado, situando a Soria en el mapa de la innovación acuícola europea.

Un escaparate internacional

El congreso AE2025 contará con más de 500 presentaciones orales y 400 e-pósteres, una exposición comercial internacional, foros de innovación e industria, y actividades para estudiantes.

La presencia de empresas como Five Fish, DueroNatura y Acuisalinas no solo pone en valor la valía empresarial de Soria, sino que también demuestra que la acuicultura de interior es clave para el futuro sostenible de la alimentación en Europa.

En palabras de los organizadores, “València se convierte en epicentro mundial de la acuicultura”, y la participación soriana refuerza la idea de que territorios sin litoral también pueden liderar en sostenibilidad, innovación y transformación alimentaria.