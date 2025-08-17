Más de cien mil euros en premios en la provincia en La Primitiva y Lotería Nacional

Domingo, 17 Agosto 2025 08:15

Más de cien mil euros se repartirán los dos agraciados en la provincia en los sorteos de La Primitiva y de la Lotería Nacional.

En el sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 16 de agosto, ha habido un resguardo con el segundo premio en la Administración Nº 1 de Olvega.

El premio correspondiente a este resguardo es de 12.000 euros, según ha confirmado la delegación provincial del organismo de Loterías y Apuestas del Estado.

También ha habido un premio de segunda categoría de la Lotería Primitiva (5 + Complementario) validado en la Administración Nº 1 de Almazán.

El premio que corresponde a este resguardo es de 95.964,07 euros

En el sorteo de La Primitiva no han existido boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 55 millones de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Sotillo de la Adrada (Ávila), situada en Dr. Díaz Palacios, 13 y en la nº 1 de Almazán (Soria), situada en Plaza Mayor.