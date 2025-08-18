Quintanilla de Tres Barrios celebra su Atalaya nocturna

Lunes, 18 Agosto 2025 09:11

Quintanilla de Tres Barrios ha celebrado su "Atalaya nocturna", una velada a la luz de la luna en un enclave atrayente.

Crónica de Leopoldo Torre

La ruta pedestre a la Atalaya nocturna de Quintanilla de Tres Barrios es una actividad convertida en tradición cimentada que combina deporte y cultura, ya sea a través de actuaciones musicales o escénicas.

Nació del engendro de la Asociación Torderón un par de decenas de años atrás con la idea de caminar bajo el orbe estrellado a la torre fronteriza y degustar la cena de alforja, hasta potenciar el evento y darle un mayor empaque.