Quintanilla de Tres Barrios celebra su Atalaya nocturna

La noche del sábado contó con una nueva edición en la que se dieron cita un centenar de personas que se calzaron las zapatillas para cubrir el trayecto de los dos kilómetros y medio de distancia que separa la localidad de la torre vigía.
Ocio y diversión en un ambiente atractivo y envolvente de naturaleza, paisaje y remembranza el que tiene lugar en este enclave desde el que se divisan panorámicas privilegiadas mientras se da cuenta del yantar para abrir boca a la posterior actuación.
Aquí se han escenificados batallas entre moros y cristianos en escenarios histórico y representativo por la soberanía de la tierra, teatralizaciones sobre la historia del lugar a través de la memoria de la piedra que desprende el conglomerado de la propia torre vigía, o el folclore popular desprendido por el sentimiento de las gentes que poblaron este espacio, como el que transmitió esta noche pasada la amena actuación de Constan Romero.
La música tradicional soriana posee una portentosa riqueza de canciones y coplillas transmitidas de generación en generación por nuestros ancestros. Fruto de esta recopilación muchas de estas canciones localistas o versiones generalizadas han sido interpretadas por grupos de música folk de los que la provincia posee un buen ramillete para deleitar al auditorio.
Constan Romero hizo una remembranza del cancionero tradicional, con acompañamiento a capela de los asistentes: coplillas típicas, chascarrillos, raveladas, algunas de ellas rescatadas de la memoria ancestral, y deleitó con un emotivo video recopilatorio de momentos cruciales de gentes del pueblo y representaciones teatrales, animando a seguir la huella marcada por el paso firme del pasado y la trascendencia en el presente y futuro de las nuevas generaciones con el propósito de que las raíces sigan arraigadas y profundizando.
Noche plácida, ambiental y emotiva la vivida.