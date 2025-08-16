Valdanzo inaugura nuevas placas cerámicas elaboradas por mujeres del taller local

Sábado, 16 Agosto 2025 09:19

Valdanzo ha inaugurado las nuevas placas cerámicas que señalizan las calles de la localidad, fruto de un proyecto comunitario impulsado por la Fundación Llamada Solidaria.

Las placas, elaboradas de forma artesanal por las usuarias del taller de cerámica de Valdanzo, representan no solo una mejora en la señalización urbana, sino también el resultado tangible de un proceso colectivo basado en la participación, la creatividad y el arraigo al territorio.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Langa de Duero, Iván Andrés Aparicio, así como de representantes de la Fundación Solidaria, vecinos y vecinas del pueblo y miembros del taller.

Todos han querido destacar el valor del proyecto como ejemplo de colaboración entre administración, ciudadanía y entidades sociales.

“Este es un proyecto que pone en valor el trabajo artesanal, la participación vecinal y la identidad de nuestros pueblos. Felicito a todas las mujeres que han trabajado con tanto cariño en cada una de estas piezas únicas”, ha señalado Aparicio.

La Fundación Llamada Solidaria, como entidad promotora y ejecutora del proyecto, ha subrayado su compromiso con el desarrollo rural y la dinamización social a través de acciones que integran cultura, participación y transformación del entorno.

Las nuevas placas ya pueden verse instaladas en las calles de Valdanzo, y son una muestra más del potencial de la colaboración comunitaria en el ámbito rural.