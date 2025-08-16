El reloj de la Casa Consistorial de Valdanzo vuelve a sonar 50 años después

Sábado, 16 Agosto 2025 08:29

El pasado 14 de agosto a las 20:00 horas, la Fundación Llamada Solidaria ha celebrado la puesta en marcha del histórico reloj del edificio consistorial de Valdanzo, que llevaba más de 50 años sin funcionar.

La campana, datada en 1883, ha vuelto a sonar el pasado 14 de agosto, a las ocho de la tarde, para anunciar que este símbolo patrimonial regresa al día a día de la localidad de la Ribera soriana.

El acto ha reunido a vecinos, autoridades y miembros de la fundación, que han vivido con emoción este momento cargado de historia y significado.

"Recuperar este reloj es mucho más que reparar un mecanismo: es devolver a Valdanzo un pedazo de su alma y su memoria colectiva", ha resaltado.

Esta actuación forma parte del compromiso de la Fundación Llamada Solidaria con la recuperación y preservación del patrimonio histórico, fortaleciendo los lazos entre la comunidad y su pasado.

"Este reloj no solo mide el tiempo, también atesora la historia y el espíritu de la comunidad", ha recalcado.

La puesta en marcha del reloj representa un paso más en el compromiso de la Fundación Llamada Solidaria por impulsar iniciativas que fomenten la unión, la identidad y el bienestar colectivo.