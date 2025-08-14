Sprint final del Mycological Summer Tour de Montes de Soria en cuatro pueblos  

El Mycological Summer Tour de Montes de Soria se marcó al inicio del verano recorrer diez pueblos de la provincia para difundir los recursos del Parque Micológico más grande de España a través de una oferta completa que permite entretener y divulgar el rico patrimonio de los montes de sorianos, a vecinos, veraneantes y turistas en los meses centrales del año.

Tras recorrer pueblos como Talveila, San Esteban de Gormaz, Casarejos, Bayubas de Arriba y Alcoba de la Torre, en estos momentos está presente en Valderrodilla, donde hasta el 17 de agosto se podrán contemplar la muestra de Setas liofilizadas, el Photocall micológico, las reproducciones de setas a tamaño natural de la exposición Conocer para no confundir y la exposición Esporas y Esporadas.

Pero el Mycological Summer Tour realizará un sprint final que le lleve a estar presente de manera, casi simultánea en cuatro pueblos de la provincia en estos quince días que faltan de agosto, llegando hasta Montejo de Tiermes, donde podrán disfrutar del 18 al 24 de agosto de la última incorporación a los recursos expositivos de Montes de Soria, como es la exposición MICOhábitats.

También durante esos días #DeSetasporSoria se trasladará de Valderrodilla hasta Alcubilla de Avellaneda para ofrecer del 19 al 24 de agosto estos recursos que están catalogados como los mejores del país en exposiciones micológicas.

En la última semana del mes, Vadillo acogerá, del 25 al 31 de agosto, esta muestra del conjunto de exposiciones, así como un taller de cocina micológica y actividades infantiles, antes de despedirse de esta tourné por los pueblos sorianos durante el verano, con una última parada en Beratón, donde estará del 26 al 31 de agosto con las exposiciones MICOgrafía compuesta de 40 paneles de 2x1 metros con más de 200 fotografías de alta calidad y MICOhábitats, que se estrenó este otoño y que se compone de 15 paneles informativos que están acompañados de fotografías, mapas y textos, así como 13 vitrinas únicas, donde se recrean, de una manera muy naturalizada, los principales espacios donde se pueden encontrar las especies más habituales de setas en la provincia de Soria.

Montes de Soria es una asociación sin ánimo de lucro, que sigue creciendo y de la que ya forman parte más de un centenar de propietarios forestales de las provincias de Soria y Burgos, que poseen montes en el Parque Micológico PMSO-50001 y en Acotado SO-50002, ubicados en 104 localidades pertenecientes a 75 municipios (73 de Soria y 2 de Burgos), que trabajan por la gestión micológica conjunta de sus bosques productores de setas configurando la mayor superficie continua regulada de toda la región y el mayor Parque Micológico de España. A través de su página web, www.asociacionmontesdesoria.com se puede ampliar la información de los servicios que ofrecen desde la asociación y en la que se incorpora toda la información relativa al Parque Micológico.