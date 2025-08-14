Los bibliobuses de la Diputación atraen a cerca de 2.000 lectores en julio

Jueves, 14 Agosto 2025 16:39

El servicio de Bibliobuses de la Diputación de Soria se refuerza cada verano para llegar a más localidades y responder al aumento de vecinos, turistas y veraneantes. Solo en el mes de julio, los vehículos prestaron más de 4.000 ejemplares, acercando la cultura y el entretenimiento a 1.982 personas en los distintos pueblos de la provincia.

La Diputación de Soria gestiona un servicio fundamental para las zonas rurales de la provincia: los Bibliobuses, cuya labor se vuelve especialmente visible con la llegada del verano.

Estas dos bibliotecas móviles recorren más de 120 localidades, acercando la cultura a quienes viven lejos de los núcleos urbanos y garantizando que todos los habitantes rurales puedan acceder a libros, revistas, películas y música.

Durante el mes de julio y los primeros días de agosto, el servicio ha registrado un notable incremento de nuevos lectores, con un total de 48 altas: 18 infantiles y 29 adultos, segun los datos facilitado por la Diputación de Soria.

El Bibliobús de la ruta A incorporó 20 usuarios, de los cuales 9 son infantiles y 11 adultos, mientras que la ruta B sumó 28 nuevos lectores, repartidos entre 9 infantiles y 19 adultos.

Cada vehículo dispone de más de 3.500 documentos, accesibles de manera gratuita para todos los usuarios. Solo en julio, los Bibliobuses realizaron 3.753 préstamos de libros, 188 ejemplares audiovisuales y 178 publicaciones periódicas.

Además, gestionaron 40 ejemplares adicionales solicitados a otras bibliotecas mediante el sistema de préstamo interbibliotecario. En total, estos centros móviles han recibido durante el mes de julio a un total de 1.982 visitantes.

Asimismo, con la llegada del verano, el servicio amplía su cobertura para atender a localidades que solo reciben visitantes en esta época, como Fuentelsaz de Soria, Navalcaballo, Gormaz, Aldealseñor y Nafría de Ucero, adaptándose así a las necesidades de nuevos vecinos, turistas y veraneantes.

Los usuarios pueden llevarse hasta cinco libros, dos revistas, dos películas y un CD de música o CD-ROM por períodos de 15 días, con posibilidad de renovación en el caso de los libros, lo que permite disfrutar de la lectura y la cultura sin prisas. Toda la información sobre rutas y horarios está disponible en la página web de la Diputación de Soria: dipsoria.es/bibliobus.

Este servicio refleja el compromiso de la Diputación con la cultura y la educación, asegurando que la distancia o la ubicación geográfica no sean un obstáculo para acceder a contenidos culturales de calidad. Los Bibliobuses se consolidan, así como un recurso imprescindible para la vida cultural y educativa de la provincia, acercando libros, revistas, películas y música, y fomentando el hábito de la lectura en todas las edades.